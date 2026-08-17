Quini 6: cuánto le sacará ARCA al ganador de los $7.650 millones

El apostador de Sarandí deberá destinar una suma millonaria al pago de impuestos sobre su premio del Quini 6.

El ganador del Quini 6 obtuvo un premio de más de $7.651 millones, aunque no recibirá la totalidad del dinero.

Un apostador de Sarandí, provincia de Buenos Aires, tuvo una noche difícil de olvidar el domingo. Fue el único que acertó los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6 y obtuvo un premio de $7.651.790.722. Sin embargo, esa no será la cifra que finalmente llegará a sus manos.

Los premios obtenidos en juegos de sorteo están alcanzados por un impuesto nacional establecido por la Ley 20.630. La normativa determina que el gravamen se calcula sobre el 90% del premio, mientras que la alícuota vigente es del 31% sobre esa base imponible.

En este caso, el primer paso es tomar el 90% de los $7.651.790.722 obtenidos en el Quini 6. El resultado es $6.886.611.649,80, cifra sobre la que debe aplicarse el impuesto.

Por el impuesto aplicado a los premios del Quini 6, la retención superaría los $2.134 millones. MDZ ¿Cuánto le retendrá ARCA al ganador del Quini 6? Al calcular el 31% sobre esa base, la retención asciende a aproximadamente $2.134.849.611,44. En términos simples, aunque la alícuota es del 31%, el descuento termina representando un 27,9% del premio bruto.

De esta manera, una vez descontado el impuesto, el afortunado apostador recibiría alrededor de $5.516.941.110,56, es decir, poco más de $5.516 millones de los $7.651 millones anunciados originalmente.