Impuesto a los combustibles: cuánto aumentó su peso en el precio de la nafta y qué pasó con los fondos recaudados

El ICL pasó de representar el 8,9% del precio final de la nafta súper en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de 2026.

El peso del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) en el precio que pagan los consumidores por la nafta súper aumentó exponencialmente desde noviembre de 2023. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el tributo pasó de representar el 8,9% del valor final del litro a alcanzar el 19,25% en julio.

En términos reales, el monto correspondiente al impuesto dentro de cada litro pasó de $116 a $400. El incremento se produjo en un contexto marcado además por la discusión en torno al destino de los recursos recaudados y su colocación en instrumentos financieros.

¿Cuánto aumentó el Impuesto a los Combustibles Líquidos? De acuerdo con el informe del IAG, el ICL registró un aumento del 1.265% entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Durante el mismo período, la inflación acumulada fue del 320%.

El fuerte incremento estuvo relacionado con la decisión del Gobierno de actualizar el impuesto para recomponer el atraso que se había acumulado durante la gestión anterior, encabezada por Alberto Fernández. Ese rezago se había producido pese a que la legislación establecía que el tributo debía actualizarse de acuerdo con la inflación.

El ICL estuvo atrasado durante la gestión de Fernández. Télam Con las actualizaciones aplicadas posteriormente, el impuesto comenzó a crecer por encima de la evolución del IPC. Como consecuencia, aumentó de manera significativa su participación dentro del precio final de la nafta que abonan los consumidores.