La francesa Kiabi abrió su primera tienda en Argentina y proyecta 20 locales más

Kiabi concretó su desembarco en la Argentina con la apertura de su primera tienda en el país. La cadena francesa de indumentaria familiar instaló su primer local en la calle Florida, en pleno microcentro porteño.

El establecimiento cuenta con 1.500 m² y reúne las principales categorías de la marca: indumentaria para mujeres, hombres, niños y bebés, además de una línea para el hogar. La compañía también destaca su política de talles, con prendas que van desde XXS hasta 4XL en mujer y hasta 7XL en hombre.

La apertura se produce en consonancia con la llegada de marcas internacionales al mercado argentino de la mano de la apertura de las importaciones. En los últimos meses, distintas compañías de indumentaria y retail anunciaron nuevos desembarcos o planes de expansión, entre ellas Decathlon, Bestseller, H&M y Mango. En este escenario, Kiabi busca posicionarse en el segmento de moda accesible y ampliar su presencia a través de una combinación de locales físicos y comercio electrónico.

Para la jornada inaugural, la compañía dispuso una serie de promociones especiales. Las primeras 100 personas que ingresaron al local accedieron a un descuento del 60%, mientras que los siguientes grupos obtuvieron rebajas del 50%, 40% y 30%. Durante toda la jornada se aplicó un descuento del 20% en la tienda. Además, la marca ofreció la posibilidad de pagar las compras en 3 y 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

La apertura también incluyó actividades destinadas a las familias, con personalización de llaveros, fotografías instantáneas, figuras con globos y otras propuestas para los visitantes. La compañía había anunciado además la participación de influencers durante la jornada.

El desembarco argentino está a cargo de Grupo One, sociedad integrada por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez. El grupo fue responsable del regreso de Decathlon al mercado argentino en 2025 y participa también en el desembarco de otras marcas internacionales.

Nuevos locales

La apertura de Florida constituye el primer paso de un programa de expansión que contempla hasta 20 locales en los próximos cinco años con una inversión de US$ 50 millones .

La segunda tienda está prevista para fines de 2026 en Portal Rosario. El establecimiento tendrá una superficie cercana a los 1.200 m² y será el primer local de la marca fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El shopping confirmó previamente que Kiabi ocupará un espacio de alrededor de 1.280 m² dentro de su proceso de renovación y ampliación de la oferta comercial.

La compañía proyecta alcanzar unas 10 tiendas durante los primeros dos o tres años, con la posibilidad de llegar a aproximadamente 20 establecimientos en una segunda etapa. El desarrollo de la red implicaría alrededor de 300 empleos directos y cerca de 100 indirectos durante los primeros años.

A la red de locales se sumará el canal de comercio electrónico, con alcance nacional, para ampliar la cobertura geográfica más allá de las ciudades donde se instalen las tiendas físicas.

Fundada en Francia en 1978, Kiabi ingresó al mercado sudamericano en 2023 con su llegada a Uruguay. La compañía tiene presencia en 37 países y desarrolla una propuesta centrada en prendas de uso cotidiano para distintos integrantes de la familia.