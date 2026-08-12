Quiénes son las nuevas autoridades del Consejo Empresario Mendocino

El Consejo Empresario Mendocino ya tiene nueva conducción. En la Asamblea General Ordinaria del 11 de agosto de 2026, la entidad que agrupa a los principales empresarios de la provincia eligió su Comisión Directiva para el período agosto 2026 - junio 2028, con el contador Martín Calzetta como presidente y el abogado Federico Ostropolsky en la vicepresidencia. La institución, que renueva sus autoridades cada dos años, definió así el equipo que marcará su agenda durante los próximos 24 meses.

Calzetta llega al cargo con dos ejes de trabajo bien definidos. Por un lado, impulsar análisis y propuestas que fomenten las inversiones en Mendoza, con especial atención en la competitividad y la matriz productiva provincial. Por otro, avanzar en nuevos estudios sobre los municipios, una línea de investigación que la entidad busca profundizar. El flamante titular es Contador Público por la Universidad del Aconcagua, MBA por el IAE Business School y socio y presidente de CALZETTA S.A., firma de construcción e ingeniería con más de medio siglo de trayectoria, donde lidera el área de real estate con más de 25 años de experiencia en desarrollos inmobiliarios.

Su compañero de fórmula, Federico Ostropolsky, no es un desconocido en la casa: ya presidió la entidad entre 2015 y 2017. Abogado recibido en 2003, es accionista y director comercial de SurMotors, empresa del rubro automotriz que comercializa marcas como Honda, Peugeot, Jeep, Kia y Ram, entre otras, y socio de Ficamen, concesionario Iveco en Cuyo. Apasionado por el cine, invirtió en películas filmadas en la provincia como El Vasco y Empieza el Baile.

La nueva comisión directiva del CEM CEM El reconocimiento a Martín Clément y la nómina completa Durante la asamblea hubo un momento especial para el presidente saliente, Martín Clément, quien recibió una plaqueta recordatoria en agradecimiento a sus 25 meses de gestión. Clément repasó las iniciativas concretadas durante su mandato —en Educación, el Foro de Inversiones & Negocios, el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados, el Plan Pilares en Minería y los informes publicados— y agradeció el respaldo de su Comisión Directiva y del equipo integrado por Silvia Jardel, Horacio Altieri, Gustavo Rivarola, Luciana Cerrutti y Jimena Pereyra. Lejos de alejarse, seguirá vinculado a la conducción como tesorero.