Cobos criticó la condescendencia de Mendoza con Milei en el reclamo de recursos: "Se limitan las críticas"

Julio Cobos cuestionó la falta de mantenimiento de las rutas nacionales y puso el foco en las consecuencias para Mendoza si la provincia asume tareas que corresponden al Estado nacional. En ese marco, expresó que la alianza entre Cornejo y Milei hace que las críticas se "limiten", y sostuvo que "esas cosas están mal".

En diálogo con MDZ Club, sostuvo que la situación puede generar un esquema en el que los mendocinos terminen afrontando tres veces el costo de una misma infraestructura.

“Como mendocinos vamos a pagar tres veces las obras que deberían hacer, porque pagamos cediendo el impuesto que dejamos de percibir, después pagamos con la inversión, y después va a pagar la gente con un peaje”, señaló Cobos en la 105.5 FM MDZ Radio.

Para el exgobernador, este escenario no solo representa un problema económico sino también una alteración de las responsabilidades entre los distintos niveles del Estado. “Estas cosas desordenan la relación entre Nación y Provincia, y seguramente en el futuro van a aparecer demandas, van a aparecer reclamos, van a aparecer todas estas cosas”, afirmó.

Cobos sostuvo que Mendoza no debería naturalizar que la falta de inversión nacional termine trasladando obligaciones a las provincias. “La Nación tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Para eso están los impuestos, y no para que las obligaciones caigan en manos de las provincias”, expresó.

En ese sentido, cuestionó también la posibilidad de eliminar el impuesto a los combustibles y advirtió sobre las consecuencias que tendría para la planificación de la infraestructura nacional.

“Si uno dice que hay que eliminar el impuesto a los combustibles, perdemos el concepto de país, de planificación. ¿Quién va a planificar las rutas nacionales?”, planteó.

“Se supone que vivimos en un país y que queremos viajar de Mendoza a Córdoba, de Mendoza a Neuquén. ¿Qué va a decir? ¿Cada gobernador va a resolver qué prioridad le da? ¿Y la conectividad nacional? ¿Cómo sacamos la producción a los pueblos?”, agregó.

Para Cobos, el problema también se refleja en las zonas donde se superponen responsabilidades. Mencionó, entre otros casos, la situación de la ruta 143, donde una caída de árboles provocó la muerte de una familia y generó una discusión sobre qué organismo debía responder.

“Se empiezan a dar estas cosas, que verdaderamente empiezan a mostrar las grises de las jurisdicciones”, sostuvo.

El exvicepresidente también cuestionó que el Gobierno provincial no marque mayores diferencias con la Nación. “La verdad que hay una alianza del Gobierno con la Nación. Entonces, en función de esa alianza, me imagino que por ahí se limitan las observaciones o las críticas. Es propio de un gobierno que está aliado”, afirmó.

Sin embargo, aclaró: “Estas cosas están mal y hay que decirlas cuando uno está mal, y no justificarlas”.

El antecedente de Portezuelo del Viento

Cobos vinculó esta discusión con un antecedente que, según recordó, terminó con un reclamo judicial de Mendoza contra la Nación por los fondos de Portezuelo del Viento.

“Como ya nos pasó con el tema de Portezuelo del Viento. Fijate que, justamente, producto de un decreto, una prórroga que fue por decreto y no por ley —y está prohibido para un presidente emitir DNU—, se inició ese reclamo”, recordó durante la entrevista.

Según explicó, aquella controversia derivó en una demanda que la Provincia ganó y cuyos recursos fueron finalmente cobrados. “Se le ganó una demanda a la Nación, se cobró esa demanda y lo hicieron efectivo Mauricio Macri y Alberto Fernández”, señaló.

El exgobernador cuestionó que ahora parte de esos recursos puedan terminar destinados nuevamente a obras vinculadas con responsabilidades nacionales. “Y ahora parte de esos recursos los estamos afectando a la Nación, es decir, le estamos devolviendo la plata. Estas son las cosas que no pueden ser”, afirmó.

Para Cobos, la discusión de fondo excede el estado actual de una ruta y tiene que ver con qué modelo de infraestructura y de distribución de responsabilidades se pretende sostener. “Esto tiene que ser entendido como una situación extraordinaria, pero no tiene que implicar una resignación nuestra. Hay que reclamar lo que corresponde y también poner un límite”, sostuvo.

Y cerró con una advertencia sobre el impacto que podría tener la continuidad de este esquema: “Si esto sigue así, después vendrá otro gobernador y va a tener que hacer otro tramo de una ruta nacional o terminar la doble vía de San Juan”.

“Entonces, no tenemos conectividad hacia el norte, no tenemos conectividad hacia el sur. Vamos a quedar cada vez más aislados”, concluyó.

El límite que Cobos reclama entre Nación y Provincia

Cobos sostuvo que Mendoza no debería naturalizar que la falta de inversión nacional termine trasladando obligaciones a las provincias. “La Nación tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde, para eso están los impuestos, y no que caigan en manos de las provincias”, expresó.

En ese sentido, cuestionó también la posibilidad de eliminar el impuesto a los combustibles y advirtió sobre las consecuencias que tendría para la planificación de la infraestructura nacional.

“Si uno dice, bueno, lo que tiene que eliminar el impuesto a los combustibles, perdemos el concepto de país, de planificación, quién va a planificar las rutas nacionales”, planteó.

Y agregó: “Se supone que vivimos en un país, que queremos viajar de Mendoza a Córdoba, de Mendoza a Neuquén, qué va a decir, cada gobernador va a resolver qué prioridad le da, y la conectividad nacional, cómo sacamos la producción a los pueblos”.

Para Cobos, el problema también se refleja en las zonas donde se superponen responsabilidades. Mencionó, entre otros casos, la situación de la ruta 143, donde una caída de árboles provocó la muerte de una familia y generó una discusión sobre qué organismo debía responder.

“Se empiezan a dar estas cosas, que verdaderamente empiezan a ver son las grises de las jurisdicciones”, sostuvo.

El exvicepresidente también cuestionó que el Gobierno provincial no marque mayores diferencias con la Nación. “La verdad que hay una alianza del gobierno con la Nación, entonces, en función de esa alianza, me imagino que por ahí se limitan, digamos, las observaciones o las críticas”, afirmó.

Sin embargo, aclaró: “Estas cosas están mal, y hay que decirlas cuando uno está mal, y no justificarla”.

El antecedente de Portezuelo del Viento

Cobos vinculó esta discusión con un antecedente que, según recordó, terminó con un reclamo judicial de Mendoza contra la Nación por los fondos de Portezuelo del Viento.

“Como ya nos pasó con el tema de Portezuelo del Viento, donde justamente, fíjate vos, que producto de un decreto”, recordó durante la entrevista.

Según explicó, aquella controversia derivó en una demanda que la Provincia ganó y cuyos recursos fueron finalmente cobrados. “Se le ganó una demanda a la Nación, se cobró esa demanda y lo hicieron efectivo Mauricio Macri y Alberto Fernández”, señaló.

El exgobernador cuestionó que ahora parte de esos recursos puedan terminar destinados nuevamente a obras vinculadas con responsabilidades nacionales. “Y ahora parte de esos recursos lo estamos afectando a la nación, es decir, le estamos devolviendo la plata. Estas son las cosas que no pueden ser”, afirmó.

Para Cobos, la discusión de fondo excede el estado actual de una ruta y tiene que ver con qué modelo de infraestructura y de distribución de responsabilidades se pretende sostener. “Esto no tiene que implicar una resignación nuestra, reclamar lo que corresponde, y también poner un límite”, sostuvo.

Y cerró con una advertencia sobre el impacto que podría tener la continuidad de este esquema: “Si esto seguimos así, después vendrá otro gobernador y va a tener que hacer otro tramo de una ruta nacional, o terminar la doble vía de San Juan”.

“Entonces no tenemos conectividad hacia el norte, no tenemos conectividad hacia el sur, bueno, vamos a quedar cada vez más aislados”, concluyó.