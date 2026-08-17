Los días clave para ahorrar con Banco Nación en supermercados, combustible y gastronomía

Del supermercado al combustible y la gastronomía, Banco Nación mantiene rebajas y cuotas para sus clientes durante la semana del 17 al 23 de agosto en comercios

Con una nueva semana en marcha y varios gastos todavía por delante, el período del 17 al 23 de agosto trae oportunidades de ahorro para los clientes del Banco Nación. La agenda vigente reúne rebajas en supermercados, combustible y gastronomía, además de alternativas para financiar compras sin interés en rubros seleccionados.

El calendario requiere una aclaración importante: la promoción especial por el Día del Niño, que otorgaba 25% de descuento y hasta nueve cuotas sin interés, finalizó el domingo 16. También concluyó la campaña de 24 cuotas de Tienda BNA+, disponible del 7 al 11. Por lo tanto, esos beneficios ya no integran la oferta de esta semana. En cambio, varias propuestas regulares continúan activas hasta el 31 de agosto y pueden utilizarse en comercios adheridos de todo el país, siempre que se respete la modalidad de pago establecida. La fecha, el medio elegido y el tope disponible son determinantes para recibir el reintegro.

Supermercados: descuentos que cambian según la cadena El beneficio con mayor incidencia en los gastos cotidianos alcanza a supermercados y ofrece hasta 30% de descuento hasta fin de mes. Para acceder, las compras deben abonarse desde la aplicación BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad. Los días habilitados, porcentajes, montos mínimos y topes cambian según la cadena, por lo que no existe una única condición para todos los locales. Entre las opciones publicadas aparece Vea: los viernes devuelve 20%, exige una compra mínima de $100.000 y fija un reintegro mensual máximo de $25.000 por cliente. En Mayorista Nini, la propuesta de los jueves también es del 20%, con un límite mensual de $20.000.

Rodrigo D'Angelo / MDZ El viernes 21 aparece como la fecha central para quienes necesiten cargar combustible. Ese día rige un 20% de descuento en estaciones adheridas de Axion, Dapsa, Gulf, Shell y YPF, con un tope de reintegro de $10.000 por cliente al mes. La operación es presencial, en un pago y debe realizarse mediante MODO BNA+, eligiendo una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. La promoción se mantiene hasta el 31 de agosto. Como el límite se contabiliza por mes y no por carga, conviene revisar si ya se utilizó parte del beneficio antes de pasar por el surtidor.

Gastronomía: reintegros disponibles todos los días La propuesta Ruta Gourmet suma un 20% de descuento todos los días en establecimientos participantes. El beneficio tiene un tope de $10.000 por compra y admite un máximo de tres transacciones por tarjeta durante el mes, siempre en un pago con crédito Visa o Mastercard del BNA. La oferta también vence el 31 de agosto.