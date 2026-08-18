Cómo terminar con la humedad de los armarios para siempre

Encontrar olor a humedad al abrir el ropero es una situación común. Aunque la primera reacción suele ser recurrir a un aromatizante, esta solución solo enmascara el síntoma de forma temporal sin atacar la causa real.

Antes de actuar, es clave identificar el origen. Si la causa son filtraciones o problemas estructurales de aislamiento en la pared, se requerirá la asistencia de un especialista.

Sin embargo, si el problema responde a condensación o falta de aireación, los siguientes pasos permitirán solucionarlo por completo.

Primero, se aconseja sacar toda la ropa y los accesorios. Limpiar las estanterías con un paño seco y dejar las puertas completamente abiertas durante varias horas para despojar el material de la humedad retenida.

El segundo paso, si el placard no es empotrado, alejarlo unos centímetros de la superficie vertical . Esto evita que el choque térmico entre el aire interno del mueble y la pared fría genere condensación en la parte posterior.

Para reducir la humedad ambiental, se puede optar por deshumidificadores comerciales o alternativas naturales como bicarbonato de sodio, sal gruesa, carbón activado o tizas colocadas en pocillos dentro de los rincones. Es fundamental reemplazarlos periódicamente cuando se saturen.

También hay que evitar guardar prendas que conserven humedad tras el lavado, ya que la falta de luz y ventilación favorece la aparición de bacterias. Asimismo, no hay que sobrecargar las perchas ni los estantes y dejar espacio entre prendas facilita la circulación del aire.

Por último, abrir las puertas del ropero unos 15 minutos al día para renovar el flujo de aire e impedir la acumulación de vapor de agua.