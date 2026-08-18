El video real del escandaloso cruce entre Moria y Sofía Gala que revive Netflix

La serie, Moria , está arrasando en Netflix a pocos días de su estreno. Uno de los capítulos más impactantes muestra una pelea en vivo que tuvo con su hija, Sofía Gala, en un programa donde trabajaban juntas en el 2013.

Durante las grabaciones de Malas Muchachas, el detonante para Moria fue la impuntualidad de su hija. Sofía Gala llegó tarde a la grabación del programa que compartía con su madre, Carmen Barbieri, Any Ventura y Cecilia Milone.

En esa ocasión, Moria, regida por una ética profesional con los compromisos laborales, reaccionó de manera drástica. No solo exigió la desvinculación inmediata de su propia hija del ciclo, sino que la discusión escaló a tal punto que la producción debió levantar la emisión de ese día.

Aquella jornada dejó grabada a fuego una premisa que sintetizó la postura de la diva frente a las cámaras.

La biopic de Netflix aborda el episodio trascendiendo el mero escándalo amarillista de la época para adentrarse en la tensión estructural del vínculo. La serie contrapone el profesionalismo de Moria con la personalidad rebelde e independiente de Sofía, quien buscaba construir su propia identidad artística fuera de la sombra materna.

“Ella es muy responsable en su trabajo, salvo cuando trabaja conmigo porque le da una especie de fobia. Ahora volvió a las andadas. Yo creo que tiene que ver con las drogas, hay alertas, demasiado sueño, no sale de su departamento, falta luz y tampoco quiero que Helena (su nieta) viva esa vida con persianas cerradas, es algo desagradable", declaró La One en aquel momento.