Netflix: un drama conmovedor basado en hechos reales
Esta película de Netflix ofrece una mirada profunda sobre el valor humano frente a las crisis sociales.
Un grupo de jóvenes cambió el destino de miles de personas en alta mar. "23 mil vidas", un drama de Netflix relata una misión real que pone a prueba los límites de la ley.
La historia real que inspiró la película 23.000 vidas
La trama sigue a varios estudiantes alemanes que deciden actuar ante las tragedias del mar Mediterráneo. Sin experiencia en rescates marítimos, reúnen fondos para comprar un antiguo barco pesquero.
Con esa embarcación parten desde Europa con la meta firme de socorrer embarcaciones a la deriva. La misión logra rescatar a miles de personas vulnerables que huyen de graves conflictos.
Sin embargo, el reconocimiento internacional llega acompañado de una dura presión legal y política. Las autoridades cuestionan sus acciones y los colocan ante intensos dilemas éticos sobre la justicia.