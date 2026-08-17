Netflix: un drama conmovedor basado en hechos reales

Esta película de Netflix ofrece una mirada profunda sobre el valor humano frente a las crisis sociales.

Un grupo de jóvenes cambió el destino de miles de personas en alta mar. "23 mil vidas", un drama de Netflix relata una misión real que pone a prueba los límites de la ley.

La historia real que inspiró la película 23.000 vidas La trama sigue a varios estudiantes alemanes que deciden actuar ante las tragedias del mar Mediterráneo. Sin experiencia en rescates marítimos, reúnen fondos para comprar un antiguo barco pesquero.

Con esa embarcación parten desde Europa con la meta firme de socorrer embarcaciones a la deriva. La misión logra rescatar a miles de personas vulnerables que huyen de graves conflictos.