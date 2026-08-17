Te va a hacer reír y llorar: de qué trata la película de Netflix que la crítica señala como una de las mejores del año

Protagonizada por Sunny Sandler, la película de Netflix se perfila como una de las favoritas del año al combinar drama familiar con el despertar a la adultez.

No se desea buena suerte es la nueva propuesta dramática de Netflix y gran parte de la audiencia ya la señala como una de las mejores películas del año. Se trata de una emotiva tragicomedia que conquistó al público no solo por su sensibilidad, sino también por las destacadas actuaciones de Sunny Sandler y Melanie Lynskey.

Dirigida por Julia Hart y producida por Adam Sandler junto a Jackie Sandler, la película sigue la historia de Sophie Birenbaum, una adolescente que logra quedarse con el papel protagónico en el popular musical de su escuela secundaria. Para sumar emoción a su logro, descubre que el coprotagonista es el chico del que está secretamente enamorada. Sin embargo, una serie de imprevistos problemas familiares empañan de golpe su gran momento, obligando a Sophie a replantearse sus prioridades.

La producción se distancias de las comedias absurdas habituales de Sandler para adentrarse en un relato coming-of-age profundo sobre el paso a la adultez, el duelo, la familia y el aprendizaje de seguir adelante tras la pérdida de seres esenciales. A pesar de la densidad de estas temáticas, la crítica especializada ha elogiado su maestría para hacer reír, llorar y reflexionar en iguales proporciones.

El guion está inspirado en las vivencias reales de la novelista Laura Hankin, quien obtuvo el papel principal en su obra escolar justo en el mismo período en que su familia recibía una devastadora noticia. A partir de allí surgen los dilemas centrales de la trama: ¿Es correcto seguir asistiendo a los ensayos? ¿Tiene sentido preocuparse por actuar bien o gustarle a un chico mientras la familia atraviesa un momento crítico?