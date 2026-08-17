Netflix: esta tierna película conquista a muchos con su historia

Esta película mexicana en Netflix resalta los valores familiares, el duelo y la superación personal.

Se busca papá es un drama de Netflix con una historia inocente y adictiva. La película relata el desafío de una joven apasionada por el ciclismo BMX.

Netflix y el pacto secreto detrás de una competencia prohibida La trama sigue la vida de Bianca, una niña de doce años apasionada por el ciclismo BMX. Su madre le prohíbe competir debido al trauma tras la trágica muerte del padre. Decidida a cumplir su sueño, la joven busca a un actor sin empleo para fingir la figura paterna.