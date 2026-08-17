Netflix: esta tierna película conquista a muchos con su historia
Esta película mexicana en Netflix resalta los valores familiares, el duelo y la superación personal.
Se busca papá es un drama de Netflix con una historia inocente y adictiva. La película relata el desafío de una joven apasionada por el ciclismo BMX.
Netflix y el pacto secreto detrás de una competencia prohibida
La trama sigue la vida de Bianca, una niña de doce años apasionada por el ciclismo BMX. Su madre le prohíbe competir debido al trauma tras la trágica muerte del padre. Decidida a cumplir su sueño, la joven busca a un actor sin empleo para fingir la figura paterna.
Una vez que se juntan todo es cómico y conmovedor. El actor elegido encuentra en esa niña la oportunidad de superar sus dolores y pérdidas personales. Juntos logran construir un vínculo sanador mientras enfrentan grandes obstáculos para entrar a la carrera. El elenco cuenta con las actuaciones principales de Juan Pablo Medina, Silvia Navarro y Natalia Coronado.