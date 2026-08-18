GTA 6 en Netflix: una filtración apunta a una presentación dividida en tres partes

La expectativa alrededor de GTA 6 no deja de crecer a medida que se acerca su lanzamiento. Rockstar Games y Take-Two Interactive ya comenzaron a utilizar diferentes estrategias para mantener al juego en el centro de la conversación y ahora Netflix aparece como protagonista de una de las presentaciones más particulares de la industria.

El próximo 27 de agosto, los jugadores podrán acceder a un nuevo avance del esperado título a través de la plataforma de streaming. Sin embargo, una filtración que surgió en Netflix Portugal abrió la puerta a una posibilidad inesperada: que el contenido no sea un único video, sino una presentación dividida en tres partes.

Por ahora, Rockstar no confirmó esta información, por lo que debe tomarse como un indicio y no como un anuncio oficial.

La filtración fue compartida por un usuario de Reddit , quien detectó información que aparentemente quedó visible durante un breve período en la página de reserva de Netflix Portugal.

La filtración de GTA 6 en Netflix Portugal habría revelado tres segmentos con más de una hora.

En lugar de mostrar únicamente el avance anunciado, el sitio habría listado tres episodios diferentes, cada uno con una duración específica. La información posteriormente desapareció de la plataforma, pero fue capturada y compartida por la comunidad.

Los datos que aparecieron indicaban las siguientes duraciones:

Parte 1: 23 minutos y 37 segundos.

Parte 2: 24 minutos y 41 segundos.

Parte 3: 18 minutos y 29 segundos.

En conjunto, las tres partes alcanzarían aproximadamente 66 minutos, una duración considerablemente superior a la de un tráiler tradicional.

La filtración no permite determinar qué contendría cada segmento ni si se trata efectivamente de material relacionado con GTA 6. También existe la posibilidad de que corresponda a una clasificación interna o a una configuración temporal de la plataforma.

Una filtración vinculada a GTA 6 alimenta rumores sobre una presentación extensa y dividida en capítulos. Rockstar Games

Una presentación que podría sentirse como una serie

La posibilidad de que GTA 6 tenga una presentación dividida en capítulos no resulta completamente descabellada si se tienen en cuenta las declaraciones recientes de Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive.

El directivo había anticipado que la presentación del nuevo material en Netflix sería un evento especial y que “se sentiría como una serie”. Esa descripción adquiere un significado diferente después de la filtración aparecida en la plataforma.

Si la información fuera auténtica, Rockstar Games podría estar preparando una presentación mucho más extensa que un simple tráiler. Los tres capítulos permitirían mostrar diferentes aspectos del juego, profundizar en sus protagonistas o incluso presentar contenido de manera escalonada.

Por el momento, sin embargo, no existe confirmación sobre qué material incluiría cada supuesto episodio.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

La exclusividad de seis horas genera expectativa

Otro de los aspectos que genera conversación es la exclusividad temporal del avance en Netflix. El contenido podrá verse en la plataforma durante seis horas, una estrategia poco habitual para la presentación de un videojuego.

La decisión parece responder tanto al enorme interés que despierta GTA 6 como al valor que Netflix puede obtener al convertirse en el lugar exclusivo donde millones de jugadores buscarán el nuevo material.

La compañía de streaming viene ampliando su presencia en diferentes áreas del entretenimiento y ha apostado por contenidos exclusivos. En ese contexto, un acuerdo con Rockstar para presentar material de uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos representa una oportunidad de gran impacto.

GTA 6 tendría una presentación exclusiva en Netflix durante seis horas antes de su lanzamiento definitivo. Rockstar Games

¿Habrá más avances antes del lanzamiento?

Si la información de la filtración termina siendo correcta, también podría abrirse una nueva incógnita: ¿se trata de tres partes del mismo evento o de diferentes presentaciones programadas para los próximos meses?

La segunda posibilidad alimentó rápidamente las especulaciones entre los fanáticos. Una estrategia de este tipo permitiría a Rockstar mantener GTA 6 en las conversaciones durante la recta final hacia su lanzamiento, previsto para el 19 de noviembre de 2026.

Una presentación en agosto podría ser seguida por nuevos contenidos en septiembre y octubre, aunque por ahora no existe ninguna confirmación al respecto.