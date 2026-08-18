Purga Studio: cuando la IA y la publicidad se fusionan, un caso de éxito

La industria audiovisual regional atraviesa un cambio de modelo productivo impulsado por nuevas herramientas digitales. A través de Purga Studio, la productora argentina fundada en 2025 combina dirección de arte tradicional con modelos avanzados para desarrollar comerciales cinematográficos y piezas de comunicación de escala global, reduciendo costos operativos y tiempos de rodaje.

El estudio creado por Sebastián Aspani, Manuel Montes de Oca y Bautista Vidal logró posicionarse como la única compañía de la región premiada en la categoría Film del festival Cannes Lions 2026. Su propuesta busca que la tecnología funcione al servicio del relato y no como un recurso decorativo.

Reconocimiento internacional en Cannes Lions para Purga Studio La distinción en el festival internacional llegó gracias a "Lorem Ipsum", una campaña realizada junto a la agencia GUT Mexico City compuesta por las piezas Mafia, Samurai y Western. El proyecto sumó además cinco selecciones preliminares en categorías técnicas de craft digital y guion.

"Llegar a Cannes y ser el primer estudio de Iberoamérica en ganar con un proyecto realizado 100% en IA es una alegría enorme. Más allá del premio, nos entusiasma que se valore una manera de entender la creatividad donde las decisiones más importantes siguen siendo humanas" afirmó Sebastián Aspani, productor ejecutivo de la firma. "Llegar a Cannes y ser el primer estudio de Iberoamérica en ganar con un proyecto realizado 100% en IA es una alegría enorme. Más allá del premio, nos entusiasma que se valore una manera de entender la creatividad donde las decisiones más importantes siguen siendo humanas" afirmó Sebastián Aspani, productor ejecutivo de la firma.

La inteligencia artificial al servicio de la narrativa La metodología de trabajo del estudio plantea un uso técnico que prioriza el encuadre, la iluminación y el ritmo cinematográfico. Manuel Montes de Oca, director del área técnica, remarcó: "En momentos donde la innovación amplía lo posible, el valor sigue estando en las ideas y en cómo se ejecutan. Ahí es donde pondremos el foco".