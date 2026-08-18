Purga Studio: cuando la IA y la publicidad se fusionan, un caso de éxito
La productora argentina Purga Studio fue galardonada en Cannes Lions tras aplicar IA en campañas audiovisuales internacionales.
La industria audiovisual regional atraviesa un cambio de modelo productivo impulsado por nuevas herramientas digitales. A través de Purga Studio, la productora argentina fundada en 2025 combina dirección de arte tradicional con modelos avanzados para desarrollar comerciales cinematográficos y piezas de comunicación de escala global, reduciendo costos operativos y tiempos de rodaje.
El estudio creado por Sebastián Aspani, Manuel Montes de Oca y Bautista Vidal logró posicionarse como la única compañía de la región premiada en la categoría Film del festival Cannes Lions 2026. Su propuesta busca que la tecnología funcione al servicio del relato y no como un recurso decorativo.
Reconocimiento internacional en Cannes Lions para Purga Studio
La distinción en el festival internacional llegó gracias a "Lorem Ipsum", una campaña realizada junto a la agencia GUT Mexico City compuesta por las piezas Mafia, Samurai y Western. El proyecto sumó además cinco selecciones preliminares en categorías técnicas de craft digital y guion.
La inteligencia artificial al servicio de la narrativa
La metodología de trabajo del estudio plantea un uso técnico que prioriza el encuadre, la iluminación y el ritmo cinematográfico. Manuel Montes de Oca, director del área técnica, remarcó: "En momentos donde la innovación amplía lo posible, el valor sigue estando en las ideas y en cómo se ejecutan. Ahí es donde pondremos el foco".
La campaña "Lorem Ipsum" utilizó el clásico texto de relleno gráfico para demostrar que el criterio autoral define la calidad final de una obra. Por este motivo, Google Creative Works invitó al equipo a exponer su flujo de producción y la revista Ad Age ubicó la pieza entre las mejores realizaciones del año. La integración de la inteligencia artificial permite superar barreras presupuestarias sin perder rigor estético.
Transformación en los procesos de la publicidad
La empresa colabora de manera directa con marcas y agencias de la región, desarrollando contenidos para firmas como Mercado Libre, TyC Sports, Takis, Takenos, Rexona y Rapiditas. Este esquema de trabajo híbrido combina el rodaje tradicional con la generación sintética de entornos.
Bautista Vidal, productor creativo de la compañía, explicó: "Durante años vimos cómo muchas buenas ideas quedaban en el camino por restricciones de producción. Venimos a trabajar sobre ese problema y empujar esos límites". De este modo, la publicidad moderna encuentra alternativas para producir relatos complejos con estructuras más ágiles.
Nuevas oportunidades para marcas y pequeñas empresas
El uso de estas herramientas tecnológicas abre la puerta a que pequeñas y medianas empresas alcancen una factura visual propia del cine publicitario. Al no depender de grandes despliegues de locaciones o traslados masivos, los presupuestos rinden de forma eficiente.
El caso de Purga Studio marca una referencia técnica para el sector audiovisual latinoamericano. Con una visión centrada en el craft y el criterio humano, la aplicación de inteligencia artificial redefine los formatos de producción en la publicidad contemporánea.