Inteligencia artificial: ChatGPT toma una polémica decisión en tu computadora

ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial de Openai, avisa que registrará el uso del ordenador de los usuarios para "comprender mejor" cómo trabajan.

El historial de la computadora (Computer History) se ha incorporado al popular 'chatbot' para "comprender mejor" el trabajo que realizan los usuarios, estando inicialmente disponible en Mac, aunque llegará también a Windows.

Según ha explicado el responsable de Uso de ordenador e Interfaces de Frontera en OpenAI, Ari Weinstein, en la red social X, se trata de una función opcional que ayudará a entrenar y mejorar la inteligencia artificial para que sea más útil.

ChatGPT y su aprendizaje En concreto, este historial permitirá a ChatGPT acceder a un aprendizaje individualizado de todo lo que hacen los usuarios, que se reflejará en un diario para que pueda consultarse. Esto incluye, además del uso del teclado y la computadora, el acceso a aplicaciones y los correos que se consultan o responden.

ChatGPT tendrá disponible la actividad de los usuarios en sus computadoras. Shutterstock Según Weinstein, con esta función ChatGPT ayudará a "completar tareas que estás a mitad de hacer" y podrá "sugerir habilidades y automatizaciones" personalizadas. Esto también se reflejará en el historial, donde se indicarán las tareas completadas, las que se harán a continuación y las que quedan pendientes.