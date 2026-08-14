ChatGPT para Mac suma un historial de actividad para recordar tareas y aplicaciones

La compañía de software presentó una actualización técnica orientada a mejorar la memoria operativa de sus herramientas en computadoras de escritorio. A través de la aplicación oficial de ChatGPT , los usuarios pueden activar un registro que recopila eventos en plataformas seleccionadas para reconstruir contextos laborales fuera de la ventana del chat.

La función reemplaza la versión experimental previa conocida como Chronicle mediante una arquitectura renovada. El sistema no captura capturas de pantalla de forma visual, sino que utiliza las opciones de accesibilidad de macOS para registrar pulsaciones de teclas, clics del mouse y cambios de programas.

La herramienta Computer History genera una línea cronológica de búsqueda con los movimientos realizados en el equipo. A diferencia del modelo anterior de inteligencia artificial que almacenaba imágenes constantes del monitor, este mecanismo procesa datos directos del sistema operativo.

Esta estructura técnica permite que los asistentes analicen los flujos de tareas dentro de la Mac sin saturar el espacio físico del disco con archivos pesados de video o capturas continuas. El desarrollo otorga mayor precisión al momento de identificar documentos abiertos o páginas web consultadas durante el día.

El usuario puede seleccionar qué aplicaciones aportan datos a la memoria del sistema.

La integración de este historial concede un contexto amplio a los modelos de procesamiento de datos. La persona puede consultar qué tareas realizaba antes de una pausa, localizar archivos leídos recientemente o solicitar un resumen completo de la jornada laboral.

Asimismo, el asistente puede sugerir la conversión de secuencias repetitivas en rutinas automáticas de trabajo. La consolidación de la inteligencia artificial aplicada al puesto de trabajo permite delegar la organización de tareas pendientes y agilizar el seguimiento de proyectos complejos.

Los suscriptores de ChatGPT acceden a la línea de tiempo desde el menú de preferencias. Shutterstock

[Imagen 2: Carpeta del sistema mostrando los archivos de memoria guardados en formato de texto plano] Epígrafe 3: La aplicación de ChatGPT almacena los datos de contexto en archivos de texto plano locales.

Privacidad, control de datos y límites del sistema ChatGPT

La herramienta permanece desactivada por defecto para otorgar control directo a cada usuario. El sistema no graba audio ambiental, micrófonos ni ventanas de navegación privada, permitiendo pausar la recolección de eventos o borrar franjas temporales de diez minutos, una hora o días completos.

Los eventos registrados se guardan en la Mac por un lapso de 48 horas antes de ser procesados en los servidores de la empresa. La compañía aclaró que estos registros no se conservan tras la generación de recuerdos ni se emplean para el entrenamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial.

Planes disponibles y distribución comercial en la plataforma

El servicio está habilitado para suscriptores de los planes Pro, Business y Enterprise en entornos de escritorio para computadoras Mac. En los espacios corporativos, los administradores deben habilitar el permiso general antes de que los miembros puedan activarlo individualmente.

El despliegue inicial excluye al Espacio Económico Europeo, Suiza y el Reino Unido debido a normativas regulatorias locales. De este modo, la empresa avanza en la integración de asistentes de inteligencia artificial contextuales para el uso profesional diario.