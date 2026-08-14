PlayStation 5 edición Wolverine: cuánto cuesta y cómo es la nueva consola edición limitada de Marvel

La nueva consola de PlayStation 5 –en su versión Digital Edition– denominada " Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle" busca diferenciarse de las versiones tradicionales de la consola con una estética completamente dedicada al mutante de Marvel . El amarillo intenso domina las cubiertas y remite directamente al traje clásico de Wolverine .

Uno de los detalles más llamativos aparece en las marcas de garras que atraviesan las carátulas. Además de representar uno de los elementos más reconocibles de Logan , estas zonas incorporan un efecto semitransparente que permite observar parte de los componentes internos de la consola .

El diseño fue desarrollado junto al artista escocés Jock, reconocido por su trabajo en el mundo de los cómics. La propuesta busca trasladar al hardware la energía de sus ilustraciones tradicionales y combinar ese estilo artesanal con el diseño de la actual generación de PlayStation .

El resultado es una consola que no intenta pasar desapercibida. El amarillo, las marcas de garras y las transparencias convierten a esta PlayStation 5 en una pieza especialmente pensada para coleccionistas y seguidores del personaje.

La edición especial no se limita a modificar el aspecto exterior de la PS5. El paquete incluye una PlayStation 5 Digital Edition, las cubiertas Battle Yellow, un DualSense a juego y un código digital para descargar Marvel’s Wolverine .

La PlayStation 5 de Marvel incluye cubiertas especiales, un control DualSense y un código digital para Wolverine.

De esta manera, quienes compren el bundle podrán comenzar a jugar desde el mismo día del lanzamiento del título. La propuesta apunta especialmente a quienes quieran combinar la llegada del nuevo videojuego con una consola temática.

El mando también incorpora el lenguaje visual de Wolverine, con el característico amarillo y las marcas de garras. Sony, además, presentó una segunda variante del DualSense denominada Adamantium, inspirada en el metal ficticio que recubre el esqueleto de Logan.

Esta versión apuesta por un acabado metálico que busca transmitir la apariencia del adamantium y podrá adquirirse por separado.

La PlayStation 5 Wolverine llegará el 15 de septiembre de 2026 junto con el esperado videojuego. PlayStation

También se puede personalizar una PlayStation 5 que ya tienes

Una de las ventajas de la colección es que no resulta obligatorio comprar una consola nueva para acceder a parte de sus diseños. Los usuarios que ya tengan una PlayStation 5 podrán adquirir las cubiertas especiales para sus equipos.

Sony ofrecerá carátulas Battle Yellow y Adamantium para PlayStation 5 Slim y PlayStation 5 Pro, ambas con las características marcas de garras. También estarán disponibles de manera independiente los controles DualSense correspondientes.

Las cubiertas son compatibles con consolas con lector de discos y con las versiones digitales, lo que amplía las posibilidades para quienes simplemente quieran darle un aspecto diferente a su equipo.

Así, la colección funciona como una propuesta modular: los fanáticos pueden comprar el bundle completo o incorporar únicamente los accesorios que más les interesen.

Marvel inspira una colección para PlayStation 5 que también permite personalizar consolas Slim y Pro existentes. PlayStation

Fecha de lanzamiento y precio de la PlayStation 5 de Wolverine

La edición limitada de Marvel’s Wolverine llegará al mercado el 15 de septiembre de 2026, exactamente el mismo día en que se producirá el lanzamiento mundial del videojuego para PlayStation 5. La preventa comenzará el 19 de agosto a las 10:00, hora local, a través de direct.playstation.com en los mercados seleccionados y mediante algunos minoristas autorizados.

En Estados Unidos, la PlayStation 5 Wolverine tendrá un precio de 649,99 dólares, mientras que el DualSense Battle Yellow costará 84,99 dólares y las cubiertas tendrán un valor de 74,99 dólares.

Con un diseño mucho más arriesgado que el de una PlayStation 5 convencional, esta edición busca convertirse en uno de los productos más atractivos para los coleccionistas de Marvel. El efecto transparente, las marcas de garras y las variantes inspiradas en el adamantium le dan una identidad propia justo cuando Wolverine se prepara para regresar a las consolas.