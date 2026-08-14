Los mejores modelos de Xiaomi para gaming en 2026: potencia y rendimiento

El mercado de celulares orientados al juego competitivo ofrece alternativas sólidas para cada perfil de usuario. A través de las líneas de Xiaomi , la marca equilibra potencia de procesamiento, pantallas de alta frecuencia y sistemas térmicos avanzados para sostener partidas extensas sin caídas en los cuadros por segundo.

La oferta del fabricante asiático abarca desde alternativas de presupuesto moderado hasta modelos con componentes de nivel superior. La incorporación de paneles AMOLED fluidos y cargas rápidas asegura una experiencia de uso continuo en las principales competencias móviles.

Los dispositivos de Xiaomi integran procesadores avanzados para competir en títulos de alta demanda gráfica.

La línea POCO F representa la propuesta más agresiva de la marca en rendimiento bruto para videojuegos exigentes. El POCO F8 Ultra incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, un componente presente en equipos de costo elevado que aquí mantiene un valor accesible.

Este teléfono equipa una pantalla AMOLED a 144 hertz, una cámara de refrigeración dedicada y un sistema de carga rápida de 120 vatios. Estas especificaciones permiten ejecutar títulos como Call of Duty Mobile o Genshin Impact de forma estable durante horas.

Para quienes buscan un aspecto sobrio sin resignar velocidad de procesamiento, la serie T ofrece una alternativa balanceada. El Xiaomi 17T Pro destaca por su cuerpo delgado y una respuesta ágil en la ejecución de aplicaciones pesadas.

El equipo funciona con el procesador Snapdragon 8 Gen 3 y un panel AMOLED de resolución 1,5K, capaz de mover juegos como Apex Legends Mobile y Diablo Immortal. Las optimizaciones del sistema HyperOS administran la energía de la batería sin comprometer la fluidez de las partidas.

Opciones accesibles con la línea Redmi Note Pro+

En el segmento de costo intermedio, el modelo Redmi Note 15 Pro+ 5G acerca especificaciones sólidas a presupuestos acotados. La unidad integra el procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra junto a 12 GB de memoria RAM y una pantalla OLED a 120 hertz.

Redmi Note 15 Pro: Las funciones de optimización mejoran la estabilidad en cada teléfono de la marca. Imagen generada con IA

El sistema de disipación térmica mantiene una tasa estable de 60 cuadros por segundo en títulos modernos. Esta configuración convierte al modelo en una opción accesible para estudiantes o jugadores casuales.

POCO X Series y la herramienta Uperf para el teléfono

La serie POCO X8 Pro equilibra el uso cotidiano con el gaming gracias al chip Dimensity 8300, su panel AMOLED a 120 hertz y una carga de 67 vatios. El equipo sostiene tasas constantes en títulos como PUBG sin recalentamientos molestos en la mano.

Para maximizar el rendimiento en cualquier teléfono del catálogo, los usuarios disponen del módulo Uperf para HyperOS. Esta herramienta optimiza la CPU y la GPU a nivel de sistema, reduce procesos en segundo plano y estabiliza los fotogramas en los momentos de mayor exigencia gráfica.