Donald Trump redobló la apuesta en Medio Oriente: amenazó con bombardear Omán y lanzó un ultimátum a Irán

Donald Trump volvió a elevar la tensión en Medio Oriente este lunes tras amenazar con bombardear Omán si interfiere en un eventual acuerdo con Irán para controlar el estrecho de Ormuz y exigió a Teherán que abandone su postura y se rinda.

En una entrevista con Fox News, Trump lanzó una contundente advertencia contra Omán, país que mantiene conversaciones con Irán para establecer un esquema que permita recuperar el tránsito marítimo por el estratégico estrecho.

"Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos", afirmó el mandatario. Además, sostuvo que Irán debería "levantar la bandera blanca y rendirse".

Las declaraciones de Trump se conocieron mientras Teherán y Mascate avanzan en una propuesta para reorganizar el tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz.

El vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, aseguró que ambos países alcanzaron un entendimiento sobre un "mapa de ruta" y trabajan en una declaración conjunta. El esquema contemplaría que las embarcaciones ingresen por una vía cercana a Irán y salgan por otra próxima a Omán, sin pagar tarifas durante una etapa inicial.

Estados Unidos exige la reapertura total de esta vía marítima antes de levantar el bloqueo sobre los puertos iraníes. El estrecho es una ruta clave para el comercio mundial de petróleo y quedó prácticamente cerrado después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El conflicto diplomático se profundizó tras el fracaso de un memorando firmado en junio para detener las operaciones militares. Teherán sostiene que ese acuerdo le permite administrar el paso marítimo, mientras Washington rechaza esa interpretación.

Irán amenazó con pasar a la ofensiva

En paralelo, un alto funcionario iraní advirtió que Teherán podría abandonar su postura defensiva y adoptar una estrategia "totalmente ofensiva" ante el estancamiento de las negociaciones.

Según el funcionario, Irán podría intensificar las tensiones en Ormuz y responder militarmente si fracasa la vía diplomática. El anuncio coincidió con el vencimiento del plazo de 60 días establecido para alcanzar un acuerdo de paz, sin que se conociera una nueva prórroga.

La tensión también se extendió al mar Rojo. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, aseguraron haber atacado con misiles un buque militar saudita y cuatro embarcaciones de escolta frente a la costa de Mokha. Arabia Saudita no confirmó inicialmente la información.

El episodio se suma a otros ataques registrados en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Mientras tanto, Jared Kushner, enviado de Trump para Medio Oriente, continúa con gestiones diplomáticas. El funcionario se reunió con representantes de Hamás en Egipto y posteriormente mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en medio de los esfuerzos de Washington para destrabar los conflictos de la región.