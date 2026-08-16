Malvinas: el embajador de Estados Unidos confirmó la postura de neutralidad y habló de las visas

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó que Washington mantiene una posición de neutralidad sobre las islas Malvinas y descartó cambios en la política de la administración de Donald Trump . Además, habló sobre visas, seguridad, cooperación militar e inversiones.

En una entrevista con TN, el diplomático fue consultado sobre versiones que señalaban un eventual giro de Estados Unidos en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña. "Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado", respondió.

Lamelas también negó conocer modificaciones vinculadas con supuestos documentos del Pentágono y gestiones de dirigentes republicanos. "Hasta ahora, la posición sobre las islas no ha cambiado", insistió.

En cuanto a la posible construcción de una base naval integral en Ushuaia, el embajador señaló que actualmente ambos países trabajan sobre otros aspectos de la cooperación militar.

En ese marco, destacó el vínculo en materia de equipamiento y entrenamiento. Mencionó los F-16, los aviones Orion P-3 y los vehículos Stryker, además de ejercicios militares previstos para el próximo año. También señaló que Argentina manifestó interés en adquirir helicópteros Black Hawk.

La promesa para que Argentina vuelva al Visa Waiver

Otro de los temas centrales fue el regreso de Argentina al Visa Waiver Program, que permite viajar a Estados Unidos sin visa. Lamelas aseguró que se trata de una prioridad personal y afirmó que trabaja junto al canciller Pablo Quirno y al embajador argentino en Washington, Alex Oxenford.

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Sin embargo, aclaró que el proceso no será inmediato. Según explicó, Argentina debe cumplir alrededor de 15 criterios técnicos y de seguridad, entre ellos contar con sistemas capaces de compartir información sobre personas consideradas terroristas o sospechosas.

"Voy a hacer todo lo posible para lograrlo", aseguró Lamelas, aunque descartó que el trámite pueda completarse en tres o seis meses.

Seguridad, narcotráfico y la disputa con China

El embajador también destacó la cooperación entre ambos países contra el narcotráfico. En ese contexto, mencionó la próxima Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que reunirá en Argentina a agentes y funcionarios de distintos organismos de seguridad.

Lamelas sostuvo además que Estados Unidos busca ampliar la cooperación en inteligencia y tecnología, siempre dentro de las leyes argentinas.

Uno de los puntos de tensión es la presencia de empresas chinas, particularmente Huawei. El diplomático defendió las llamadas "redes de confianza" y cuestionó la seguridad de los equipos tecnológicos chinos por el posible acceso a datos.

Según Lamelas, garantizar la protección de la información puede favorecer la llegada de inversiones estadounidenses a la Argentina. En ese sentido, mencionó a Chevron como una de las compañías que podrían invertir en el país.