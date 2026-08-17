Donald Trump asegura que Irán debe enseñar "la bandera blanca de rendición"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide a Irán su rendición, a la vez que amenaza con bombardear Omán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán debe "izar la bandera blanca" y "rendirse" ante la situación que atraviesa por la guerra lanzada el pasado febrero, al tiempo que ha amenazado con bombardear Omán si se entromete en la gestión del estrecho de Ormuz, toda vez que Mascate negocia con Teherán el tránsito por el paso.

Irán debe "izar la bandera blanca de la rendición", ha indicado el dirigente norteamericano en una entrevista telefónica con la cadena Fox News, al tiempo que ha rechazado tener "prisa" o plantearse algún "plazo" para llegar a un acuerdo con la República Islámica, toda vez que las negociaciones se encuentran paradas y se vive un 'impasse' en la guerra en Irán.

De esta forma, ha restado importancia a las elecciones de medio mandato, que se celebrarán en noviembre, incidiendo en que "no tienen nada que ver" con el planteamiento de Estados Unidos en la guerra en Irán, después de señalar que los negociadores iraníes son "buenos jugadores de póker" pero "están muriendo".

Donald Trump amenaza a Omán Sobre el futuro del paso de Ormuz y el papel que pueden jugar países como Omán, que actualmente negocia con Irán el tránsito por el estrecho, Trump ha lanzado una amenaza militar directa al país, que hasta ahora ha ejercido como mediador, para que no se interponga en las intenciones estadounidenses.

"Si Omán se interpone en nuestro camino, les vamos a bombardear hasta dejarlos hechos polvo", ha avisado el jefe de la Casa Blanca, incidiendo en que por el momento el Ejército estadounidense no se ha empleado a fondo en la región y solo ha usado una cantidad "insignificante" de armamento.