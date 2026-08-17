Corea del Sur, optimista por la "muy buena relación" entre Kim Jong Un y Donald Trump

Luego de que Donald Trump destacara la relación que tiene el líder de Corea del Norte, los vecinos de Corea del Sur se muestran optimistas de cara al futuro.

Donald Trump y Kim Jong Un tuvieron citas y Corea del Sur se muestra a favor del diálogo. Foto: Efe

Corea del Sur ha expresado que esperan que la relación entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, lleve a un "diálogo" bilateral en la península de Corea, unas palabras que llegan poco después de que el líder norteamericano informara de una reducción sustancial de los ejercicios militares con Seúl.

"El Gobierno toma nota del mensaje del presidente Trump. Esperamos que las relaciones amistosas entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos conduzcan a conversaciones significativas entre Corea del Norte y Estados Unidos y al inicio de diálogos destinados a promover la paz y la estabilidad en la península coreana", ha indicado la Presidencia surcoreana en un comunicado en el que ha mostrado su disposición a desempeñar un papel fundamenta.

Estas declaraciones llegan después de que Trump anunciara que ha ordenado al Pentágono reducir "sustancialmente" los ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos por considerar que son "costosos" y que envían una señal "totalmente inapropiada y hostil" a Corea del Norte.

Además dijo que tiene una "muy buena relación" con el líder norcoreano.

Corea del Sur quiere la paz con Corea del Norte El anuncio tiene lugar, además, poco después de que Corea del Sur haya presentado una nueva propuesta a Corea del Norte para poner fin de manera definitiva al estado de guerra en el que llevan ambos países desde hace 70 años, sin que Pyongyang se haya pronunciado al respecto de momento.