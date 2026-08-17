Cambio climático: Austria vive su peor año de sequía jamás registrada

Austria atraviesa sus peores 12 meses de sequía desde que comenzaron los registros de precipitaciones en 1850, con un déficit de lluvias que afecta especialmente al este del país, bajo el marco del cambio climático , informó este lunes el instituto público de meteorología GeoSphere Austria.

"Los últimos doce meses pasarán a la historia como los más secos desde el inicio de las mediciones en 1850", señaló el investigador Klaus Haslinger en un comunicado de prensa.

La sequía coincide con una sucesión de altas temperaturas y dos olas de calor que han llevado a batir registros históricos.

Según GeoSphere Austria, desde 1767, Austria ha registrado solo siete jornadas con temperaturas superiores a los 40 grados : una en 2013 y seis durante este verano.

La temperatura más alta registrada en Austria es de 41,2 grados, medida el pasado 5 de agosto en Bad Deutsch Altenburg, en el Estado federado de Baja Austria.

"Las lluvias son solo uno de los factores que determinan el balance hídrico, el segundo es la evaporación", subrayó Haslinger.

"Cuanto más cálida es la atmósfera, mayor es su capacidad para extraer humedad del suelo", agregó.

Entre el 1 de enero y el 12 de agosto de este año, más del 70 % de la superficie del país registró más días secos que en cualquiera de los 65 años anteriores.

Al igual que el Danubio en Austria, el río Rin en Alemania sufre una sequía con niveles históricos. Foto Dpa

No aparece una mejora

En los Estados federados de Viena, Baja Austria y Burgenland, los más afectados por la sequía, se registraron entre febrero y el 9 de agosto apenas 210 milímetros de lluvia, frente a los 405 milímetros de media para ese periodo.

Los anteriores mínimos, registrados en 2003 y 2015, fueron de 265 y 275 milímetros, respectivamente.

Las previsiones tampoco apuntan a una pronta mejora de la situación y Haslinger advirtió de que incluso unas precipitaciones normales hasta finales de año no permitirían compensar la sequía sufrida hasta ahora.

Desde este lunes y durante toda la semana se esperan ciertas lluvias en la parte oriental de Austria, incluida Viena.

Los pronósticos a largo plazo apuntan a mayores precipitaciones a partir de octubre.

El drama de la agricultura

La agricultura austríaca acumula ya unos 1.000 millones de euros en pérdidas debido a la sequía, que afecta a todas las regiones y todos los cultivos, según una estimación de Hagelversicherung, una aseguradora especializada en el sector.

Los pastos, el maíz, las patatas, la remolacha azucarera, las calabazas, la soja y los cereales se cuentan entre los productos afectados.

La generación de energía hidroeléctrica también se ha visto afectada por la bajada del caudal del río Danubio. Efe