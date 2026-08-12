El agua retrocedió en el Danubio y dejó al descubierto a dos soldados alemanes de la Waffen-SS
Restos de dos soldados alemanes de la Waffen-SS, junto a objetos de guerra, emergieron del Danubio en Hungría debido a un inusual descenso de su caudal.
El río Danubio es uno de los más importantes de toda Europa y actualmente atraviesa una situación poco habitual: su nivel de agua en Budapest, Hungría, es extremadamente bajo. Ese marcado descenso dio paso a un hallazgo inesperado, ya que quedaron al descubierto los restos de dos soldados alemanes que habían permanecido durante más de 80 años sepultados bajo el barro.
La historia comenzó a principios de agosto, cuando apareció en la orilla de Buda una motocicleta militar DKW NZ 350-1 en un estado de conservación poco habitual. El modelo había sido desarrollado a partir de 1944 específicamente para el Ejército alemán. Debajo del vehículo o muy cerca de él, integrantes del Instituto y Museo Húngaro de Historia Militar localizaron posteriormente restos humanos.
Junto a los huesos aparecieron dos chapas de identificación alemanas completas, una alianza y un distintivo de brazo Kuban, una condecoración concedida a quienes habían combatido en 1943 en el frente oriental. El hecho de que las chapas no estuvieran partidas resulta especialmente llamativo: durante la guerra, una mitad quedaba junto al fallecido y la otra era enviada a Berlín para registrar la muerte y comunicarla a sus familiares. Los investigadores creen que los dos hombres pudieron haber permanecido oficialmente desaparecidos durante décadas.
Una de las chapas pertenecía a las Waffen-SS
Las primeras averiguaciones permitieron determinar que una de las placas correspondía a un integrante de la Wehrmacht y la otra a un miembro de las Waffen-SS, el brazo armado de las SS nazis. Sin embargo, los investigadores todavía no pueden asegurar que esas identificaciones correspondan efectivamente a los dos cuerpos encontrados en el Danubio. La confirmación definitiva deberá realizarse mediante estudios antropológicos y documentación del Archivo Federal alemán.
Los especialistas analizarán los huesos, dientes y otros restos para establecer la edad, estatura y posibles características de los fallecidos. Esos datos serán después comparados con registros militares y archivos de soldados desaparecidos con el objetivo de reconstruir quiénes eran y cómo terminaron en ese lugar.
El barro portuario mezclado con gasóleo habría generado unas condiciones particulares que permitieron conservar de manera extraordinaria tanto partes de la motocicleta como las placas metálicas durante ocho décadas. Pero el lugar guardaba todavía más vestigios de la guerra: durante las tareas también aparecieron minas anticarro alemanas Tellermine 35, por lo que fue necesaria la intervención de especialistas en explosivos.
¿Una posible huella de la batalla de Budapest?
Los investigadores no descartan que el hallazgo esté relacionado con la batalla de Budapest, uno de los enfrentamientos más violentos de los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Los combates entre fuerzas alemanas y húngaras y el Ejército Rojo soviético, acompañado por unidades rumanas, se prolongaron hasta febrero de 1945.
Otra posibilidad es que el sector haya sido utilizado después del asedio como lugar para arrojar material militar y residuos de guerra. Por ahora tampoco se sabe si los dos soldados viajaban en la motocicleta, si el vehículo pertenecía a su unidad o si llegó posteriormente hasta el mismo punto del río.
Los restos serán finalmente enterrados en el cementerio militar germano-húngaro de Budaörs, cerca de Budapest. Y los especialistas creen que podrían aparecer nuevos vestigios: el actual nivel extremadamente bajo del Danubio está dejando expuestas otras huellas de la Segunda Guerra Mundial que permanecieron sumergidas durante décadas.