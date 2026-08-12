El agua retrocedió en el Danubio y dejó al descubierto a dos soldados alemanes de la Waffen-SS

Restos de dos soldados alemanes de la Waffen-SS, junto a objetos de guerra, emergieron del Danubio en Hungría debido a un inusual descenso de su caudal.

El bajísimo nivel del Danubio permitió sacar a la luz restos y objetos vinculados a soldados alemanes desaparecidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El río Danubio es uno de los más importantes de toda Europa y actualmente atraviesa una situación poco habitual: su nivel de agua en Budapest, Hungría, es extremadamente bajo. Ese marcado descenso dio paso a un hallazgo inesperado, ya que quedaron al descubierto los restos de dos soldados alemanes que habían permanecido durante más de 80 años sepultados bajo el barro.

La historia comenzó a principios de agosto, cuando apareció en la orilla de Buda una motocicleta militar DKW NZ 350-1 en un estado de conservación poco habitual. El modelo había sido desarrollado a partir de 1944 específicamente para el Ejército alemán. Debajo del vehículo o muy cerca de él, integrantes del Instituto y Museo Húngaro de Historia Militar localizaron posteriormente restos humanos.

Junto a los huesos aparecieron dos chapas de identificación alemanas completas, una alianza y un distintivo de brazo Kuban, una condecoración concedida a quienes habían combatido en 1943 en el frente oriental. El hecho de que las chapas no estuvieran partidas resulta especialmente llamativo: durante la guerra, una mitad quedaba junto al fallecido y la otra era enviada a Berlín para registrar la muerte y comunicarla a sus familiares. Los investigadores creen que los dos hombres pudieron haber permanecido oficialmente desaparecidos durante décadas.

Junto a los restos de los soldados aparecieron dos chapas de identificación y un distintivo de brazo Kuban, elementos clave para intentar determinar quiénes eran los fallecidos. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Una de las chapas pertenecía a las Waffen-SS Las primeras averiguaciones permitieron determinar que una de las placas correspondía a un integrante de la Wehrmacht y la otra a un miembro de las Waffen-SS, el brazo armado de las SS nazis. Sin embargo, los investigadores todavía no pueden asegurar que esas identificaciones correspondan efectivamente a los dos cuerpos encontrados en el Danubio. La confirmación definitiva deberá realizarse mediante estudios antropológicos y documentación del Archivo Federal alemán.

Los especialistas analizarán los huesos, dientes y otros restos para establecer la edad, estatura y posibles características de los fallecidos. Esos datos serán después comparados con registros militares y archivos de soldados desaparecidos con el objetivo de reconstruir quiénes eran y cómo terminaron en ese lugar.