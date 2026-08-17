Potente ataque de Ucrania en suelo de Rusia deja civiles muertos y heridos

Hay al menos seis muertos y cuatro heridos en bombardeos que se registraron en Bélgorod, territorio de Rusia, tras la caída de varios misiles de Ucrania.

Las tropas de Ucrania resisten pero también atacan suelo de Rusia. Foto Efe

Una nueva andanada de ataques aéreos perpetrados por el Ejército ucraniano contra la ciudad de Koloskovo, en la región de Bélgorod, Rusia, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, se ha saldado este lunes con al menos seis civiles muertos y cuatro heridos, entre ellos un menor de edad.

"Los terroristas de Kiev lanzaron misiles contra la localidad de Koloskovo, en el distrito de Valuysky", ha informado el gobernador de la región, Alexander Suvaev, en un mensaje en redes en el cual ha lamentado que seis personas han perdido la vida y otras cuatro, entre ellas un niño, han resultado heridas.

Concretamente, ha resultado herido un niño de 14 años, así como otras tres personas de las cuales dos recibieron asistencia médica, pero declinaron ser hospitalizadas.

Las tropas de Rusia dominan el este y el sur de Ucrania. Foto: Efe EFE Ucrania y Rusia luchan desde hace años Por causa del referido ataque, también se han visto afectados un coche y un edificio que, según Suvaev, ha quedado "calcinado".