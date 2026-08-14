Ataques de Ucrania a Rusia hacen arder más de once millones de libros

En los centros logísticos de la empresa de comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, han ardido más de once millones de libros a consecuencia de los ataques de Ucrania con drones perpetrados durante las últimas semanas, según informaron este viernes fuentes editoriales de Rusia .

Entre los títulos destruidos por las llamas figuran obras de ficción, literatura infantil y científico-técnica, indicaron al periódico ruso Védomosti.

Según el servicio de prensa el grupo editorial Exmo-AST fueron destruidas las tiradas completas de 'Abecedario' de Nadezhda Zhúkova y una nueva edición de la Constitución de Rusia, además de mapas de autopistas en Rusia.

En particular, ardieron varios libros de la propagandista Margarita Simonián, directora del canal de televisión RT, incluyendo su novela 'Al principio fue el Verbo, al final será el Número', y del escritor nacionalista Zajar Prilepin, firme partidario de la intervención militar rusa en Ucrania.

Curiosamente, entre los libros que ardieron está la célebre novela de ciencia-ficción 'Fahrenheit 451', del estadounidense Ray Bradbury, cuyo personaje intenta salvar de las llamas títulos de la literatura universal en un futuro en el cual los libros están prohibidos.

Además, ardió "una gran cantidad" de manuales para prepararse para los exámenes estatales para la graduación de las escuelas de enseñanza media en Rusia.

Rusia y Ucrania insisten con la estrategia de lanzamiento de drones. Foto: Efe EFE

Ofensiva de Ucrania

Ante esta situación, Exmo-AST mandó a imprenta tiradas adicionales urgentes para suplir los libros destruidos.

Desde mediados del mes pasado Ucrania lanzó una ofensiva contra los centros logísticos del Amazon ruso, que han causado daños por más de mil millones de dólares además de costarle la vida a una decena de operarios.

Según el periódico ruso Kommersant, las principales editoriales rusas han detenido la venta de libros a través de Wildberries, una información negada por la red de comercio electrónico. Efe