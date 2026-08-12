Fuertes ataques de Ucrania a la flota de Rusia en el mar Negro

Hubo fuertes ataques de Ucrania sobre "el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro". Rusia informa además que derribó cientos de drones ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles de ataques de las fuerzas de su país sobre "el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro", ubicada en la base naval de Novorosisk, en la provincia de Krasnodar, que de acuerdo con Rusia han provocado dos muertos.

Zelenski ha destacado el éxito de los ataques sobre estas instalaciones situadas a más de 300 kilómetros de la línea del frente y para los que se emplearon drones Palianitsia y misiles Neptune. "Se han confirmado impactos en posiciones de defensa aérea, muelles e infraestructura del puerto marítimo", ha escrito en redes.

"La flota de ocupación y toda la infraestructura que la apoya no estarán seguras mientras continúe la agresión rusa", ha advertido Zelenski, quien ha vuelto a incidir en que "todas las propuestas diplomáticas razonables están sobre la mesa" para negociar cuanto antes el fin de la guerra.

Ataque masivo de Ucrania a Rusia Por su parte, las autoridades locales de Rusia han denunciado que este nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha dejado varios heridos y al menos dos muertos, uno de ellos un niño de ocho años en la ya citada ciudad de Novorosisk.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha detallado que durante la pasada noche las defensas aéreas rusas han repelido "un ataque masivo de varios cientos de drones" que "lamentablemente (...) causaron muertos y heridos", según ha escrito en redes sociales.