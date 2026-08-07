Ucrania ataca Rusia con más de 200 drones en diversas regiones del país

Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon de Rusia, esta vez en los Urales. Además lanza drones en muchas regiones, casi todos contenidos por los rusos.

Ucrania atacó este viernes otro centro logístico de Wildberries, el Amazon de Rusia, en Yekaterimbugo, la capital de los Urales, según anunció la compañía. "En el centro logístico de la compañía de Yekaterimburgo, en la región de Sverdlovsk, trabajan los bomberos: se desató un incendio debido a un ataque", informó Wildberries en su canal de Telegram.

Según la empresa, ante la inminencia del ataque "se llevó a cabo una evacuación con antelación". "Gracias a la rápida acción de los servicios de emergencia, las fuentes de fuego en la instalación logística fueron controladas", anunció Wildeberries en un mensaje posterior, al señalar que el grueso de la mercancía almacenada no resultó dañado pese al ataque.

El gobernador local, Denís Pasler, informó en Telegram que las defensas antiaéreas "aniquilaron ocho drones" durante la noche.

Drones de Ucrania dejan daños en Rusia "Tres drones cayeron sobre el techo de un centro logístico. El personal fue evacuado, no hubo víctimas", confirmó.

El representante del presidente ruso en los Urales, Artiom Zhoga, señaló en Telegram que en total fueron evacuados 800 empleados, y calificó este ataque como un intento del "régimen criminal de Kiev de dañar nuestras regiones y sembrar el pánico".