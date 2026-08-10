Atroz: Ucrania mata muchos civiles de Rusia en un ataque nocturno

Las autoridades de Rusia han denunciado la muerte de trece civiles , además de unos cuarenta heridos, como consecuencia de un ataque de las fuerzas de Ucrania sobre la ciudad de Nizhnekamsk, ubicada en la provincia de Tartaristán, en el que es uno de los más mortíferos de los últimos tiempos sobre territorio ruso.

El Gobierno de Tartaristán ha confirmado la muerte de doce civiles, mientras que otras 39 han resultado heridas por este ataque con drones cuyo objetivo eran instalaciones industriales y civiles .

La ciudad de Nizhnekamsk cuenta una de las mayores refinería de petróleo y de productos petroquímicos de Europa.

Allí se ubican dos empresas especializadas en el procesamiento de petróleo y condensado de gas que no es la primera vez que son objetivo de los ataques ucranianos durante esta guerra, de la que se cumplen ya más de cuatro años y medio.

El gobernador de la provincia, Rustam Minnijanov, ha declarado un día de luto por las víctimas de esta nueva ofensiva de las fuerzas ucranianas, que forma parte de la política de ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas y refinerías que viene lanzando en los últimos meses.

En Ucrania, las tropas de Rusia siguen atacando y avanzando en el este. Foto: Efe EFE

Rusia y su respuesta a Ucrania

La Fiscalía Regional de Járkov ha informado este lunes de la muerte de cinco civiles, víctimas de un bombardeo efectuado durante la pasada noche por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre el área rural de Bugaivka.

"El 10 de agosto, las fuerzas militares rusas llevaron a cabo un bombardeo de artillería masivo contra la zona residencial de la aldea de Bugaivka, en el distrito de Chujúyiv", ha detallado la Fiscalía en un mensaje en redes sociales.

"Como resultado del ataque enemigo, varias casas quedaron destruidas y cinco personas fallecieron", ha añadido. Dpa