"Putin puede destruir Ucrania, pero no podrá conquistarla"

En las oficinas moscovitas del periódico Novaya Gazeta , los pasillos están en silencio.

"Ya no existe el periódico", me dice el que fuera editor jefe Dimitri Murátov en una entrevista exclusiva publicada en el canal de YouTube de BBC News (en ruso con doblaje al inglés).

Se convirtió en el diario insignia del periodismo independiente y contundente en Rusia, el que sacó a la luz los abusos contra los derechos humanos y la corrupción de alto nivel.

En 2021, Murátov fue uno de los ganadores del premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos "para salvaguardar la libertad de expresión".

El Comité Noruego del Nobel destacó que "seis periodistas de Novaya Gazeta [habían] sido asesinados, entre ellos Anna Politkóvskaya, quien escribió artículos reveladores sobre la guerra en Chechenia".

Fue un reconocimiento a la valentía periodística.

Pero eso no logró proteger al medio.

EPA/Shutterstock Murátov subastó su medalla del premio Nobel para apoyar los esfuerzos humanitarios de Unicef con los refugiados ucranianos.

"Putin emitió un decreto y las imprentas del periódico fueron estatizadas", explica Murátov. "Su registro fue revocado".

Novaya Gazeta aún conserva presencia en internet, pero de forma limitada: las autoridades han bloqueado el acceso a su sitio web desde territorio ruso.

Solo se puede acceder a él desde el extranjero o mediante VPN (redes privadas virtuales) utilizadas para sortear las restricciones.

Las dificultades del periódico reflejan la represión generalizada contra la libertad de expresión en Rusia, que se ha acelerado desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022.

"La mayoría de los líderes de opinión han sido declarados 'agentes extranjeros', 'extremistas' o 'terroristas'. Varios cientos", dice Murátov.

"Las cifras varían, pero según una estimación conservadora, desde el inicio de la 'operación militar especial' rusa [en Ucrania], al menos 1.500 personas se encuentran en prisión por haberse manifestado en contra de la política estatal actual", añade.

"Esto representa el triple de la cifra registrada durante los brutales días de la KGB en la URSS".

En su discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz en 1975, el disidente Andréi Sájarov enumeró los nombres de más de 120 presos políticos de los que tenía conocimiento en la Unión Soviética.

Una década después, Amnistía Internacional estimó que había más de 600 presos de conciencia en la URSS.

Reuters Los periodistas Antonina Favorskaya, Konstantin Gabov, Serguéi Karelin y Artyom Kriger fueron encarcelados durante cinco años y medio por cargos de extremismo.

"Ya no puede considerarse una victoria"

Lo que el Kremlin había supuesto en 2022 que sería una "operación militar" corta y exitosa en Ucrania se ha convertido en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, el presidente Vladimir Putin, confiado, continúa pronosticando la victoria de Rusia.

"Nunca habrá una 'victoria'", replica Murátov. "Porque lo que ha estado ocurriendo durante casi cinco años, independientemente de cómo termine, ya no puede considerarse una victoria".

Y precisa: "No puede ser una victoria cuando dos naciones eslavas han destrozado a un millón de personas. O a más de un millón".

"Me parece que la situación actual de Ucrania es la siguiente: se la puede destruir, pero no se la puede conquistar. ¿A qué me refiero con destruir? A una escalada continua que llegue hasta el uso de un arma nuclear".

¿De verdad cree que el líder del Kremlin usaría armas nucleares en esta guerra?

"Todos esos supuestos expertos políticos que dicen 'Putin piensa esto' o 'Putin le tiene miedo a aquello'... son unos charlatanes", afirma Murátov.

"Es como la astrología. Nadie sabe qué pasa por la cabeza de Vladimir Putin. Y yo tampoco lo sé.

"Veo las cosas únicamente como periodista. Estudio macrodatos. Y desde principios de año, la necesidad de usar armas nucleares se ha mencionado más de 500 veces", apunta.

"Cuando los chiflados dicen esto, no les presto atención. Pero lo he oído comentar en la televisión estatal. Y en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento organizado por el Estado, uno de los oradores ensalzó el uso de armas nucleares como algo favorable, algo bueno".

"A Putin le tienen miedo"

Cuando anunció la invasión masiva de Ucrania en febrero de 2022, Putin habló de "garantizar la seguridad de Rusia".

"Dígame, ¿ha aumentado la seguridad?", pregunta Murátov.

"Con los drones ucranianos atacando ahora los almacenes de Wildberries [el mayor minorista en internet de Rusia]; con la crisis del petróleo, la interrupción de la internet móvil, los presos políticos... ¿Ha aumentado la seguridad o no?".

A pesar de que las encuestas de opinión registran un descenso en los índices de aprobación interna de Putin, el presidente de Rusia mantiene un férreo control del poder, cree Murátov.

"Lo siento, no me creo todo eso de una división entre los miembros de la élite, de conspiraciones secretas. El país está dirigido por Vladimir Putin. Le tienen miedo.

"Y ese temor se ve reforzado en todos los sentidos por su principal base de apoyo: el Servicio Federal de Seguridad".

Europa Press vía Getty Images

Murátov no se hace ilusiones sobre Occidente.

"[Putin] conoce muy bien el verdadero valor de los líderes europeos. Por un lado, le hablan de derechos humanos. Se ríe a carcajadas porque, por otro lado, firman acuerdos —o solían firmarlos— con Rusia sobre el comercio de petróleo, gas, diamantes y todo eso. Cuando le hablan a Putin de los valores europeos, de verdad se muere de risa. Conoce el verdadero precio de quienes le predicaron esos valores".

En Rusia, Murátov ha sido designado como "agente extranjero", una etiqueta que se usa a menudo para castigar a los críticos del Kremlin.

Los "agentes extranjeros" tienen derechos limitados: tienen prohibido dar clases o participar en elecciones; si venden su casa, no pueden acceder al dinero.

Esta etiqueta también busca estigmatizar y crear en la sociedad la sensación de tener un enemigo interno.

Disidentes en prisión

El periodista parece reacio a centrarse en las presiones a las que está sometido, y prefiere en cambio destacar la difícil situación de sus compatriotas en prisión.

"Lo que más me preocupa ahora mismo es que a nadie en el mundo le interesan los presos políticos que fueron los primeros en denunciar la apropiación de tierras en nuestro país vecino", sostiene Murátov.

BBC Nadezhda Buyanova, una pediatra de origen ucraniano de 68 años, fue condenada a cinco años y medio en una colonia penal por supuestamente criticar la guerra en Ucrania en su trabajo.

Abre una carpeta y saca una pila de grandes fotos: son retratos de prisioneros.

Una de las imágenes muestra a cuatro periodistas —Antonina Favorskaya, Konstantin Gabov, Serguéi Karelin y Artyom Kriger— condenados y encarcelados por cargos de extremismo. Fueron acusados de tener vínculos con la organización anticorrupción del fallecido líder opositor Alexéi Navalny.

Hay una foto de Alexéi Gorinov, un concejal encarcelado por "difundir a sabiendas información falsa" sobre el ejército ruso después de que se pronunciara en contra de la guerra en Ucrania.

"Y aquí tenemos a un pianista maravilloso, Pavel Kushnir", describe Murátov. "Un intérprete excepcional de Rachmaninoff y Schubert".

El músico fue arrestado tras publicar videos antibélicos. Murátov muestra una segunda foto.

"Y aquí está él en su ataúd."

Pavel Kushnir falleció en un centro de detención preventiva durante una huelga de hambre. Tenía 39 años.

La avalancha de fotos e historias de prisioneros pone de manifiesto los peligros que corren quienes son tachados de opositores al poder.

Es un recordatorio de los riesgos que conlleva la crítica pública a las autoridades y a la guerra.

"¿Acaso ser premio Nobel te da al menos cierta protección para decir lo que quieras?", pregunto.

"Esta no es una pregunta para mí", responde Murátov. "Cuando tenga la oportunidad, pregúnteles a las autoridades".

Hay una foto más. De abril.

"Esta es la abogada del periódico mientras esperaba para entrar al edificio. La policía estaba registrando nuestra oficina. Tardaron 13 horas. Y no dejaban entrar a los abogados. Nuestro redactor jefe, Oleg Roldugin, se encuentra ahora bajo arresto domiciliario".

Murátov pinta un panorama desolador de la vida en Rusia para los críticos de las autoridades.

De todas maneras, hay momentos de esperanza.

"Vivimos en una época en la que se suele guardar silencio. Pero muchísima gente apoya lo que hacemos. En las calles de Moscú, mis compañeros y yo solo escuchamos palabras de agradecimiento. Se pronuncian en un susurro. Pero lo que la gente piensa es muy importante".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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FUENTE: BBC