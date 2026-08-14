La dramática situación del futbolista argentino detenido en Estados Unidos: "No comió por días"

Matías Pourrain, futbolista argentino de 34 años , fue detenido el 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale , Florida, cuando se disponía a viajar a Los Ángeles junto a su equipo para disputar un partido. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo separaron del grupo durante un control migratorio y quedó bajo custodia.

Según contó su familia, los agentes le indicaron inicialmente que se trataba de un procedimiento que duraría unos minutos. Sin embargo, no regresó con sus compañeros y posteriormente pudo comunicarse brevemente con sus familiares . Su hermano Juan relató que durante esa comunicación el futbolista aseguró que lo estaban presionando para firmar documentos relacionados con una posible deportación.

Mientras la situación del jugador continúa sin poder solucionarse, su madre, María, rompió el silencio y dio detalles sobre el estado de su hijo.

"Matías está como se puede estar en un lugar así. Mejor que los 3/4 días que estuvo con todas las personas que te podés imaginar que entran paradas en cinco metros cuadrados ", expresó en charla con TN.

Además, agregó: " No comió ni se bañó por días, tampoco le dieron sus cosas; no le permiten nada . Es Hacinamiento. Si los compañeros no nos avisaban en el momento, no nos enterábamos".

Pourrain continúa detenido en Estados Unidos

Por otro lado, reveló que únicamente lo pudo contactar mediante una aplicación de la prisión donde se encuentra el futbolista: "Tenías que hacerte una línea americana. Cuando a él le apareció eso con mi foto pudimos hablar y ponerlo en contacto con los hermanos".

"No sé por qué lo detienen"

Al ser consultada sobre la causa de detención de su hijo, María aseguro no saber la razón: "¿Política migratoria? No sé decir; tiene la documentación en proceso y así te pueden tener por años sin dar una respuesta. Él hizo todo como corresponde y actualmente está en pendiente por parte de ellos. Tiene permiso para hacer todo lo que hacía".

Quién es Matías Pourrain

Pourrain inició su carrera futbolística en Argentina y pasó por Real Pilar, entre otros clubes del ascenso. En 2019 formó parte del plantel que consiguió el ascenso a la Primera C y que protagonizó una de las sorpresas de la Copa Argentina al eliminar a Vélez Sarsfield.

Luego emigró a Estados Unidos, donde jugó en equipos como Miami Beach FC, Miami City FC y Club de Lyon FC. También tuvo participación en otras competencias de fútbol de ese país.

Actualmente, la situación del futbolista continúa bajo análisis de las autoridades migratorias estadounidenses, mientras su familia y su defensa reclaman que pueda recuperar la libertad y continuar con su trámite migratorio.