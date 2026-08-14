Un sismo de 7,6 en la escala de Richter sacude a la costa de Indonesia
Un sismo de magnitud 7,6 sacudió la costa de Indonesia, en la región de Flores, según informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).
Un sismo de magnitud 7,6 en la escala de Richter sacudió la costa de Indonesia, en la región de Flores, según informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC). El sismo se produjo a una profundidad de 10 km, de a cuerdo a las primeras informaciones trascendidas.
Este fenómeno tiene lugar a días del terremoto en Colombia, del otro lado del mundo, el cual tuvo lugar el pasado lunes 10 de agosto.
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