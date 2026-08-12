Tembló en Chile y se sintió en Mendoza: un sismo de 4,2 sacudió la región este miércoles por la noche

El movimiento tuvo epicentro a 25 kilómetros al noroeste de Petorca y fue percibido de manera leve en algunos sectores de la provincia.

Un sismo de magnitud 4,2 se registró este miércoles por la noche en la región de Valparaíso, Chile, y fue percibido de manera leve en algunos sectores de Mendoza. La información fue difundida por el canal de comunicación de los Bomberos Voluntarios de Uspallata.

Los datos del sismo El sismo tuvo epicentro en la región de Valparaíso y fue reportado como leve en algunos sectores de Mendoza. CSN Según informó el Centro Sismológico Nacional de Chile, el movimiento se produjo a las 22:31 y tuvo una magnitud de 4,2. El organismo indicó que el epicentro se ubicó a 25 kilómetros al noroeste de Petorca, en la región de Valparaíso.