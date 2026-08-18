Google Pixel 11: todas las novedades del evento anual de Google

La compañía estadounidense concretó su conferencia anual Made by Google con la renovación integral de su ecosistema de dispositivos. A través de la nueva familia Google Pixel , la marca oficializó cuatro modelos encabezados por el Pixel 11 , equipados con el procesador Tensor G6 y funciones proactivas de inteligencia artificial.

Los nuevos teléfonos integran de base 256 GB de almacenamiento interno y el sistema de carga magnética Pixelsnap con soporte Qi2 de hasta 25 vatios. La empresa confirmó el inicio de la venta oficial a partir del 20 de agosto.

El modelo base cuenta con una barra de cámaras un 40 % más delgada y un sensor principal de 48 megapíxeles con 56 % más de sensibilidad lumínica frente a su antecesor. Por su parte, las variantes Pro y Pro XL alcanzan pantallas con un brillo de 3.600 nits y un teleobjetivo con zoom de hasta 120 aumentos.

En tanto, el Pixel 11 Pro Fold reduce su peso casi un 10 % y su grosor en 1 milímetro respecto a la edición previa. Su bisagra rediseñada multiplica por tres la durabilidad estructural del panel flexible.

El procesador Tensor G6 ejecuta tareas locales hasta 3,5 veces más rápido y con menor consumo energético. Esto permite que el sistema analice conversaciones en más de 40 aplicaciones para sugerir reservas de vuelos o coordinar eventos en el calendario sin cambiar de pantalla.

La línea Google Pixel 11 estrena un diseño refinado y mayor durabilidad en sus componentes.

Asimismo, las variantes avanzadas suman HiLight, un anillo de luces LED que emite patrones lumínicos para indicar llamadas prioritarias o estados de respuesta del asistente. El teléfono incorpora además la herramienta Magic Capture, capaz de evaluar 400 fotogramas continuos para seleccionar la toma perfecta.

Reloj Pixel Watch 5 y la etiqueta de rastreo Pixel Tag

La firma presentó el reloj Pixel Watch 5 con un 50 % más de memoria RAM, GPS de doble precisión y detección de emergencias respiratorias para mercados seleccionados. Su valor inicial parte desde los 399 dólares en su versión de 41 milímetros.

Google Pixel Watch 5: el accesorio de localización se integra a la red global de dispositivos Android. Imagen generada con IA

Por otro lado, debutó la etiqueta de localización Pixel Tag a un precio unitario de 29 dólares. El accesorio utiliza la red Find Hub de mil millones de equipos Android y cuenta con batería recargable con autonomía superior a un año y certificación IP67.

Funciones avanzadas para el ecosistema de auriculares

Los auriculares Pixel Buds Pro 2 sumaron mejoras en la cancelación activa de ruido y compatibilidad directa con el reloj inteligente para pausar la reproducción de audio si la persona se duerme.

Con estas innovaciones, el catálogo de Google Pixel amplía su propuesta en el mercado del teléfono móvil. Las nuevas funciones del Pixel 11 consolidan la integración del hardware con herramientas automatizadas para el uso diario.