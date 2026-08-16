El iPhone Ultra plegable llegará primero a Estados Unidos y retrasará su salida global

La corporación Apple presentará su primer dispositivo móvil con pantalla flexible durante su evento especial de septiembre. A través de este nuevo formato, el iPhone conocido internamente como iPhone Ultra llegará de forma inicial al mercado de Estados Unidos, postergando su disponibilidad en otros países durante los meses siguientes.

La decisión comercial responde a limitaciones en la cadena de abastecimiento y a la complejidad técnica del ensamblaje. Fuentes de la industria señalan que la empresa mantendrá un volumen de fabricación inicial acotado para monitorear el comportamiento de las piezas.

El cronograma oficial contempla el anuncio del producto junto con la línea de teléfonos de este año . Sin embargo, los operadores telefónicos de Australia confirmaron que la unidad no estará disponible para la venta inmediata en esa región tras el evento principal.

Un proveedor asiático de componentes indicó al medio Channel News que el retraso responde a cuestiones de costos y suministro de piezas. Aunque trascendieron versiones sobre revisiones de calidad en las unidades ensambladas, reportes recientes afirman que los inconvenientes de funcionamiento ya fueron solucionados.

La compañía utilizó una metodología de distribución similar durante el debut comercial del visor Apple Vision Pro . Aquel equipo arribó primero a los comercios estadounidenses antes de habilitar su compra en otros territorios semanas más tarde.

Apple Vision Pro: la estrategia de marketing y distribución de la marca para productos nuevos. Imagen generada con IA

La complejidad física de la estructura exige un ritmo de fabricación cuidadoso en las plantas de ensamblaje. Por este motivo, la firma de la manzana prefiere ordenar lotes controlados para abastecer la demanda inicial sin saturar sus líneas de montaje.

Estimaciones de volumen de fabricación y pedidos

Las proyecciones industriales ubican los pedidos de componentes para este modelo en aproximadamente 10 millones de unidades. Esta cifra representa un aumento frente a los cálculos previos que estimaban un lote de entre 7 y 8 millones de equipos.

A pesar de ser un número inferior al de los modelos tradicionales, el volumen resulta representativo para una categoría inédita en el catálogo de la firma. Esta cautela productiva acompaña la reorganización de otros lanzamientos de la marca.

Impacto en el calendario de la línea de teléfonos

Las dificultades de suministro también alteraron los planes para los modelos estándar de la compañía. Diversos informes revelan que la versión base no debutará en septiembre, postergando su llegada a las tiendas para la próxima primavera.

La estrategia de comercialización del iPhone prioriza asegurar el stock de las versiones Pro antes de masificar el resto del catálogo. De esta manera, el teléfono flexible iniciará su despliegue internacional con un esquema progresivo para consolidar la presencia de la marca en el segmento de plegables.