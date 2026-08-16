Apple declaró obsoleto uno de sus iPhone más recordados: qué significa para quienes todavía lo usan

Apple actualizó su lista de productos considerados obsoletos y sumó a uno de los celulares más recordados de su historia: el iPhone X. El modelo, presentado en 2017, dejó así de ser elegible para reparaciones y otros servicios de hardware tanto en las tiendas de la compañía como en los proveedores de servicio autorizados.

El cambio no significa que el teléfono vaya a dejar de funcionar. La categoría "obsoleto" tiene que ver principalmente con el soporte que brinda la empresa. Apple utiliza esta denominación para aquellos productos que dejó de distribuir para la venta hace más de siete años y, una vez que ingresan a esa lista, interrumpe el servicio de hardware y sus proveedores ya no pueden solicitar piezas para repararlos.

El iPhone X salió al mercado en noviembre de 2017 y representó uno de los mayores cambios de diseño en la línea de celulares de la compañía. Fue el primer iPhone equipado con una pantalla OLED y Face ID, eliminó el tradicional botón de inicio con Touch ID e incorporó una pantalla que ocupaba prácticamente todo el frente del dispositivo.

En materia de software, iOS 16 fue la última gran versión del sistema operativo compatible con este equipo. Esto quiere decir que quienes todavía tengan uno podrán continuar utilizándolo mientras funcione, aunque el principal problema aparecerá ante una eventual falla de hardware, ya que Apple no realizará reparaciones oficiales del dispositivo .

El iPhone X no está solo. En la misma actualización, Apple también incorporó a la lista de obsoletos al MacBook Pro de 15 pulgadas de 2018. La computadora deja así la categoría "vintage", en la que todavía podía ser reparada dependiendo de la disponibilidad de piezas, y pasa a quedar oficialmente fuera del servicio de hardware habitual de la empresa.

Este MacBook Pro fue lanzado en 2018 y entre sus características se encontraban el chip de seguridad T2 y el recordado teclado butterfly. En cuanto al sistema operativo, el equipo quedó limitado a macOS Sequoia y no es compatible con las versiones posteriores.

La lista oficial de Apple ya contiene además numerosos dispositivos de generaciones anteriores. Entre los iPhone que figuran actualmente como obsoletos aparecen el iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, algunas versiones de 32 GB del iPhone 6s y 6s Plus, el iPhone SE original y las versiones PRODUCT(RED) del iPhone 8 y iPhone 8 Plus, además del recién incorporado iPhone X.

Por lo tanto, el cambio no obliga a quienes todavía utilizan un iPhone X o un MacBook Pro de 2018 a reemplazarlos inmediatamente. La diferencia aparece cuando alguno necesita una reparación: al haber sido declarados obsoletos, las opciones deberán buscarse principalmente fuera de los canales oficiales de Apple. En el caso de las computadoras Mac portátiles, la compañía contempla algunas excepciones para reparaciones exclusivamente de batería durante hasta diez años desde el fin de su distribución, siempre sujetas a la disponibilidad de piezas.