Los mejores teclados para tablets que convierten tu dispositivo en una computadora

La evolución de las tablets permite ejecutar tareas complejas con un rendimiento similar al de las computadoras portátiles tradicionales. Para transformar estos dispositivos en herramientas de trabajo completas, sumar teclados físicos con panel táctil resulta fundamental al momento de redactar documentos o navegar plataformas web.

En la oferta actual convienen fundas magnéticas de las marcas oficiales con alternativas desarrolladas por fabricantes de accesorios. Estas fundas adaptan la postura de escritura y aprovechan conectores físicos para funcionar sin requerir baterías independientes.

El accesorio de la firma Apple se mantiene como la referencia principal de la categoría para los usuarios de iPad Pro. Su estructura con diseño flotante permite ajustar el ángulo de visión de la pantalla, sumando teclas retroiluminadas, una fila de función completa y un panel táctil de cristal con respuesta háptica.

El dispositivo no requiere vinculación Bluetooth ni carga de batería individual, ya que se conecta directamente mediante el puerto Smart Connector. Además, incluye un puerto USB-C adicional para recargar la tableta. Su valor comercial alcanza los 299 dólares en el mercado internacional.

Para los usuarios de la línea Galaxy Tab S11 o S11 Ultra, la empresa Samsung ofrece una alternativa liviana que busca equilibrar precio y prestaciones. Este modelo Slim pesa la mitad que la versión Pro, integrando una distribución QWERTY completa, una tecla dedicada para funciones de inteligencia artificial y un conector físico por pines.

El modelo Samsung Book Cover Keyboard Slim incluye tecla dedicada para inteligencia artificial y conector por pogo pins. Imagen generada con IA

Aunque prescinde de la iluminación en las teclas para mantener un costo accesible de 100 dólares, el accesorio incorpora un panel táctil funcional y una fila de teclas de acceso rápido. De esta forma, la propuesta de Samsung facilita la escritura en el sistema Android.

Apple Magic Keyboard Folio

La compañía de la manzana dispone de la versión Magic Keyboard Folio para quienes utilizan modelos de iPad estándar y buscan una estructura versátil. Este formato de dos piezas separables combina una cubierta trasera protectora con pie de apoyo y una superficie de tipeo desmontable.

El modelo Apple Magic Keyboard Folio combina un teclado desmontable con una cubierta protectora con pie de apoyo. Imagen generada con IA

El sistema utiliza el conector inteligente de Apple para transmitir datos de forma inmediata sin demoras. Aunque carece de luz de fondo en sus teclas, este modelo ofrece una alternativa equilibrada por un valor inferior a los 250 dólares.

Logitech Combo Touch

Como única alternativa de terceros en la lista, la firma Logitech comercializa el modelo Combo Touch a un precio de 199,99 dólares. El producto es compatible con varias generaciones de iPad Pro, iPad Air e iPad de décima generación.

El modelo Logitech Combo Touch ofrece teclas retroiluminadas y panel táctil de amplio tamaño por un costo accesible. Imagen generada con IA

El equipo incluye iluminación en sus teclas, una fila de controles directos y un panel táctil amplio que iguala la experiencia de los modelos oficiales. Al utilizar el conector magnético, la propuesta de Logitech prescinde de baterías externas y se posiciona como una opción completa entre los teclados del mercado.