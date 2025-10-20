Apple lanza las nuevas MacBook Pro y iPad Pro con chip M5: más potencia y mejor IA local
Los nuevos dispositivos de Apple incorporan el chip M5, con mejoras en rendimiento, autonomía y capacidad para ejecutar tareas de inteligencia artificial sin depender de la nube.
El lanzamiento de los nuevos modelos 'Pro' de MacBook y iPad con chip M5 marca una nueva etapa para Apple en el desarrollo de hardware con inteligencia artificial integrada. Los equipos prometen más velocidad, eficiencia energética y autonomía debido al rediseño del chip que optimiza tanto las tareas creativas como las de productividad profesional.
El chip M5 y la apuesta por la inteligencia artificial local
El chip M5 es el núcleo de esta actualización. Combina 10 núcleos de procesamiento —cuatro de alto rendimiento y seis de eficiencia— junto con 10 núcleos gráficos y aceleradores neuronales dedicados. Esta arquitectura permite distribuir las tareas de IA entre CPU y GPU, mejorando los resultados hasta un 45% respecto al modelo anterior, según Apple.
La compañía asegura que el M5 ofrece un ancho de banda unificado de 153 GB/s, lo que triplica la capacidad del M1. Esto posibilita procesar modelos de IA más complejos directamente en el dispositivo, sin necesidad de conectarse a la nube.
MacBook Pro de 14 pulgadas: potencia y autonomía para creadores
La MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 destaca por su rendimiento gráfico 1.6 veces superior al del modelo anterior y una autonomía de hasta 24 horas. Mantiene su pantalla Liquid Retina XDR de 120 Hz, una cámara de 12 MP y múltiples puertos, entre ellos Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3 y ranura SDXC.
En pruebas de la marca, el nuevo modelo renderiza objetos en Blender hasta 3.2 veces más rápido que la versión con chip M1. Su SSD mejorado acelera el movimiento de archivos de video de gran tamaño, consolidándola como una herramienta clave para diseñadores, editores y programadores.
El precio de la MacBook Pro con M5 arranca en 1.599 dólares (se estima que alrededor de $2.330.542 pesos argentinos), con disponibilidad a partir del 22 de octubre.
iPad Pro con M5: más conectividad y rendimiento para profesionales móviles
El nuevo iPad Pro con M5 también integra las mejoras del chip, con un rendimiento de IA 3.5 veces superior al de su predecesor. Incluye el módem C1X, que mejora la conectividad móvil hasta un 50%, y el chip N1, compatible con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.
Disponible en versiones de 12 y 13 pulgadas con pantalla Ultra Retina XDR, el dispositivo ofrece un diseño más delgado y soporte para el nuevo Apple Pencil. “Con las ganancias de rendimiento del M5, nunca ha habido un mejor momento para actualizar”, aseguró la compañía.
El precio parte de 999 dólares ($1.456.036 de pesos argentinos) para la versión de 11 pulgadas y 1.299 dólares ($1.893.284 de pesos argentinos) para la de 13 pulgadas. Ambos modelos estarán disponibles desde el 22 de octubre.