Apple lanza las nuevas MacBook Pro y iPad Pro con chip M5: más potencia y mejor IA local

Los nuevos dispositivos de Apple incorporan el chip M5, con mejoras en rendimiento, autonomía y capacidad para ejecutar tareas de inteligencia artificial sin depender de la nube.

El lanzamiento de los nuevos modelos 'Pro' de MacBook y iPad con chip M5 marca una nueva etapa para Apple en el desarrollo de hardware con inteligencia artificial integrada. Los equipos prometen más velocidad, eficiencia energética y autonomía debido al rediseño del chip que optimiza tanto las tareas creativas como las de productividad profesional.

El chip M5 y la apuesta por la inteligencia artificial local Apple presenta la nueva MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 Apple: nueva macbook a la vista al servicio de diseñadores y desarrolladores. El chip M5 es el núcleo de esta actualización. Combina 10 núcleos de procesamiento —cuatro de alto rendimiento y seis de eficiencia— junto con 10 núcleos gráficos y aceleradores neuronales dedicados. Esta arquitectura permite distribuir las tareas de IA entre CPU y GPU, mejorando los resultados hasta un 45% respecto al modelo anterior, según Apple.

La compañía asegura que el M5 ofrece un ancho de banda unificado de 153 GB/s, lo que triplica la capacidad del M1. Esto posibilita procesar modelos de IA más complejos directamente en el dispositivo, sin necesidad de conectarse a la nube.

"Con el M5 damos un salto en eficiencia, seguridad y velocidad en los flujos de trabajo de IA", explicó Apple en su comunicado.

La MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 destaca por su rendimiento gráfico 1.6 veces superior al del modelo anterior y una autonomía de hasta 24 horas. Mantiene su pantalla Liquid Retina XDR de 120 Hz, una cámara de 12 MP y múltiples puertos, entre ellos Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3 y ranura SDXC.