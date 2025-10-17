Samsung presentará sus nuevos lentes de realidad virtual a fines de octubre

La espera está por terminar. Samsung finalmente puso fecha definitiva para su entrada al mercado de la realidad virtual con la presentación de sus nuevos y esperados lentes XR. Este dispositivo, también conocido como ‘Proyecto Muhan’, será presentado en la tercera semana de octubre.

Queda claro que, para lo compañía surcoreana, este no será un lanzamiento más, sino que será la materialización de una alianza estratégica entre los tres gigantes del ecosistema Android: Samsung en el hardware, Qualcomm en el procesador y Google en el software. El resultado podría llegar bajo el nombre de ‘Galaxy XR’ y buscará competir directamente con el Vision Pro de Apple .

El Galaxy XR no es un producto exclusivo de Samsung , sino el fruto de una sólida colaboración que busca crear un ecosistema robusto desde el día uno. La asociación se divide en tres partes clave:

Los nuevos lentes de realidad virtual de Samsung son el resultado de una alianza con Google y Qualcomm.

Esta unión garantiza una profunda integración entre software y hardware, uno de los puntos fuertes que hasta ahora ostentaba Apple .

Samsung ha estudiado de cerca de su competencia y planea atacar sus puntos débiles. El Vision Pro de Apple ha sido criticado por dos cosas: su elevado peso (unos 600 gramos) y su altísimo precio (3.500 dólares).

Los nuevos lentes de realidad virtual de Samsung prometen ser más ligeros y cómodos que la competencia.

En respuesta, la estrategia de Samsung es clara. El propio presidente de la compañía, Roh Tae-Moon, ha destacado que sus lentes serán notablemente ligeros y cómodos, con un enfoque en el control por voz para una experiencia más fluida. Si bien el precio seguirá siendo premium (se rumorea por encima de los 2.000 dólares), se posicionará estratégicamente por debajo de su rival de Apple.

Samsung-Proyecto Muhan - Interna 2 Samsung busca competir con Apple con unos lentes de realidad virtual más cómodos y económicos. Imagen extraída de la web

Fecha de lanzamiento y cómo ser de los primeros en tener los lentes

Según los informes, la presentación oficial de los lentes de Samsung se llevará a cabo alrededor del 21 o 22 de octubre. La compañía ya ha abierto un período de preregistro de una semana de duración, lo que sugiere que el lanzamiento inicial será en mercados limitados y con stock reducido.

Para los ’early adopters’, registrarse será crucial si quieren ser de los primeros en probar la nueva plataforma. ¿Logrará esta alianza de Android crear un ecosistema lo suficientemente atractivo como para justificar una inversión de más de 2.000 dólares?