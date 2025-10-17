Samsung presentará sus nuevos lentes de realidad virtual a fines de octubre
Samsung presentará a fines de octubre sus esperados lentes de realidad extendida. El dispositivo, llamado Galaxy XR, busca ser más cómodo y accesible que su rival de Apple.
La espera está por terminar. Samsung finalmente puso fecha definitiva para su entrada al mercado de la realidad virtual con la presentación de sus nuevos y esperados lentes XR. Este dispositivo, también conocido como ‘Proyecto Muhan’, será presentado en la tercera semana de octubre.
Queda claro que, para lo compañía surcoreana, este no será un lanzamiento más, sino que será la materialización de una alianza estratégica entre los tres gigantes del ecosistema Android: Samsung en el hardware, Qualcomm en el procesador y Google en el software. El resultado podría llegar bajo el nombre de ‘Galaxy XR’ y buscará competir directamente con el Vision Pro de Apple.
La alianza de los tres gigantes de Android
El Galaxy XR no es un producto exclusivo de Samsung, sino el fruto de una sólida colaboración que busca crear un ecosistema robusto desde el día uno. La asociación se divide en tres partes clave:
- Samsung: a cargo del diseño del hardware y la integración de todos los componentes.
- Qualcomm: proporciona el potente chipset necesario para procesar los exigentes entornos de la realidad virtual y mixta.
- Google: desarrolló la plataforma ‘Android XR’, el sistema operativo que servirá de base no solo para este dispositivo, sino para futuros lentes de otras marcas.
Esta unión garantiza una profunda integración entre software y hardware, uno de los puntos fuertes que hasta ahora ostentaba Apple.
Comodidad y precio: las armas de Samsung contra Apple
Samsung ha estudiado de cerca de su competencia y planea atacar sus puntos débiles. El Vision Pro de Apple ha sido criticado por dos cosas: su elevado peso (unos 600 gramos) y su altísimo precio (3.500 dólares).
En respuesta, la estrategia de Samsung es clara. El propio presidente de la compañía, Roh Tae-Moon, ha destacado que sus lentes serán notablemente ligeros y cómodos, con un enfoque en el control por voz para una experiencia más fluida. Si bien el precio seguirá siendo premium (se rumorea por encima de los 2.000 dólares), se posicionará estratégicamente por debajo de su rival de Apple.
Fecha de lanzamiento y cómo ser de los primeros en tener los lentes
Según los informes, la presentación oficial de los lentes de Samsung se llevará a cabo alrededor del 21 o 22 de octubre. La compañía ya ha abierto un período de preregistro de una semana de duración, lo que sugiere que el lanzamiento inicial será en mercados limitados y con stock reducido.
Para los ’early adopters’, registrarse será crucial si quieren ser de los primeros en probar la nueva plataforma. ¿Logrará esta alianza de Android crear un ecosistema lo suficientemente atractivo como para justificar una inversión de más de 2.000 dólares?