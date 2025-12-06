Mercado Libre rebaja $300.000 este Samsung de gama alta y es la mejor oferta del fin de semana

En un mercado donde los precios de los smartphones de gama alta parecen no dejar de subir, las rebajas puntuales se convierten en oportunidades muy buscadas. En ese contexto, el Samsung lanza el Galaxy S25 FE de 256 GB y 8 GB de RAM se posiciona como una de las mejores ofertas de la semana en Mercado Libre , combinando ficha técnica sólida, diseño atractivo y un recorte de precio difícil de ignorar.

El Galaxy S25 FE está pensado para quienes necesitan rendimiento estable durante todo el día sin resignar comodidad. Sus 8 GB de memoria RAM permiten alternar entre aplicaciones pesadas, redes sociales, herramientas de trabajo y juegos sin caídas bruscas ni cierres inesperados. Es un equipo compacto, pero preparado para acompañar un uso intenso, tanto en movilidad como en la oficina o en casa.

Uno de sus puntos más fuertes es el almacenamiento. Con 256 GB de memoria interna, ofrece margen de sobra para guardar miles de fotos, videos en alta resolución, aplicaciones, archivos de trabajo y series descargadas, sin estar pendiente del espacio libre. Para quienes suelen chocar rápido con el límite de capacidad en modelos de 128 GB, este salto se siente en el día a día.

En conectividad, el Galaxy S25 FE llega listo para el presente: es compatible con redes 5G, lo que permite aprovechar velocidades de descarga y subida mucho más altas cuando la cobertura lo permite. Streaming en alta calidad, videollamadas y juegos online se benefician directamente de esta característica.

El equipo viene liberado, por lo que el usuario puede elegir la compañía telefónica que prefiera y cambiar de operador sin trabas. Además, ofrece Dual SIM y trae tarjeta eSIM incluida, una combinación interesante para quienes gestionan dos líneas (trabajo y uso personal) en un mismo dispositivo.

En seguridad, Samsung suma reconocimiento facial y sensor de huella dactilar, dos métodos de desbloqueo que se integran al ecosistema de Android de manera fluida. A esto se le agrega la resistencia a salpicaduras, un plus de tranquilidad frente al uso cotidiano en la calle o en ambientes húmedos. El diseño en color negro refuerza un look sobrio, pensado para quienes buscan un teléfono elegante, sin estridencias, pero con prestaciones de gama alta.

samsung s25feb Oferta fuerte en Mercado Libre: el Galaxy S25 FE bajó de $1.799.999 a $1.499.999 y se puede financiar en 12 cuotas. Samsung

La rebaja en Mercado Libre y financiación

Todo este paquete se vuelve más tentador con la promoción vigente. En Mercado Libre, el Samsung Galaxy S25 FE 256 GB 8 GB RAM negro pasó de $1.799.999 a $1.499.999, con una rebaja de $300.000, equivalente a un 16% de descuento sobre el precio anterior. Además, se puede comprar en hasta 12 cuotas de $124.999, lo que acerca este modelo a usuarios que prefieren financiar la compra sin hacer un desembolso único tan elevado.

Por potencia, capacidad de almacenamiento, conectividad 5G, opciones de seguridad y un perfil pensado para un estilo de vida moderno y conectado, el S25FE ya era una propuesta atractiva dentro del catálogo de Samsung. Con esta rebaja puntual en Mercado Libre, se consolida como una de las ofertas más competitivas de la semana para quienes buscan un smartphone de alto rendimiento sin pagar el precio completo de la gama premium.