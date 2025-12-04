¿Vas a Brasil? Estas son las 3 ofertas tech de Samsung que no puedes perderte

Muchos argentinos cruzan la frontera y buscan precios convenientes en electrónica. Si ese es tu plan para este verano, tenés que mirar con atención las ofertas de Samsung que aparecen en las tiendas oficiales del país vecino, como Casa Bahía. Hay descuentos importantes en celulares, relojes y auriculares.

Brasil siempre fue un destino clásico para el descanso, pero también para traerse algún gusto tecnológico. En este momento, la tienda oficial de la marca surcoreana muestra rebajas que llaman la atención, sobre todo si tenés la posibilidad de pagar al contado o usar métodos locales. A continuación, repasamos tres opciones que se destacan por la diferencia de precio respecto a los valores de lista.

El primer equipo en la mira es el Samsung Galaxy A26 5G. Se trata de un teléfono de gama media que cumple muy bien para el uso diario. Viene con una pantalla de 6,7 pulgadas Super AMOLED. Lo interesante es que trae 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Esto asegura que el celular no se te trabe cuando abrís muchas aplicaciones a la vez.

En cuanto a la cámara, tiene un lente principal de 50 MP. Si te gusta sacar fotos, vas a tener buena calidad. El precio de lista era de 1.599 reales, pero ahora se consigue por 1.299 reales en pago con pix ($355.000 pesos argentinos) . Es una rebaja del 10% que, al hacer los números, ayuda al bolsillo. Además, es un equipo con protección IP67, lo que le da cierta resistencia al agua y al polvo, un dato no menor si vas a andar cerca del mar.

Donde realmente se nota la baja de precios es en los accesorios y wearables. Acá es donde aparecen las oportunidades más fuertes. Por ejemplo, los auriculares Galaxy Buds 3 Pro tienen un descuento. Su precio original era de 2.199 reales. Si conseguís pagar con PIX (el sistema de transferencias instantáneo de allá), el precio final queda en 1.169,10 reales (alrededor de $320.000 pesos argentinos) .

Estamos hablando de una caída del 41% en el valor. Estos auriculares cuentan con cancelación de ruido inteligente y funciones de inteligencia artificial. Son de color gris y tienen un diseño moderno. Para el que viaja en colectivo o avión, aislarse del ruido exterior es fundamental, y estos dispositivos cumplen esa función a la perfección.

Galaxy Watch Ultra LTE

image El único reloj de Samsung sumergible al 100%. Samsung

Por último, el descuento más fuerte se lo lleva el Galaxy Watch Ultra LTE de 47 mm. Este reloj inteligente, construido en titanio plateado, es un tanque. Su precio de lanzamiento era de 4.999 reales. Sin embargo, la oferta actual lo deja en 2.799 reales. Y, de nuevo, si se abona con el pago inmediato, queda en 2.519,10 reales ($689.000 pesos argentinos).

Esto representa una baja del 44%. Es casi la mitad de precio. Este reloj permite conexión LTE, por lo que podés salir a correr o caminar sin llevar el celular encima y seguir conectado. Es una opción de gama alta que, con este valor, queda mucho más accesible para el público general.