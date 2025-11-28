Samsung apuesta fuerte en Brasil con el Galaxy S25: cómo aprovechar el Black Friday

El Samsung Galaxy S25 está a la venta en Brasil con rebajas de hasta el 10% por el Black Friday , una movida que genera atención entre usuarios de Argentina que esperan renovar el teléfono en estas vacaciones sin pagar de más. En el sitio Casas Bahía , el equipo “bajó de R$ 4.443 a R$ 3.998,94” ($1,030,000 de pesos argentinos) y también ofrece pago con Pix por R$ 3.798,99, una modalidad muy elegida por compradores argentinos en Brasil .

El modelo aparece como uno de los lanzamientos más fuertes de Samsung en la región, con una combinación de pantalla dinámica, triple cámara y procesador Snapdragon 8 Elite que apunta al rendimiento diario y tareas con IA. Tiene una pantalla pOLED FHD+ de 6,2", 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y certificación IP68 contra agua y polvo.

El Galaxy S25 llega con varias de las tecnologías que la marca ya venía adelantando para su nueva generación. Incluye funciones de inteligencia artificial para edición de fotos, búsqueda contextual y herramientas de productividad que Samsung describe como “parte de la nueva Galaxy AI”. En fotografía, la cámara triple combina un lente principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP. La cámara frontal es de 12 MP.

El diseño se mantiene compacto: pantalla de 6,2 pulgadas con tasa variable de 1 a 120 Hz y un cuerpo con protección IP68. En conectividad, suma 5G, NFC, Wi-Fi 6E y el ya clásico Samsung Pay. La batería es de 4.000 mAh, pensada para un día normal de uso, y viene con cargador incluido en la caja, algo que no todas las marcas mantienen.

El gama alta de Samsung desploma su precio por el Black Friday en Brasil y admite pagos en Pix.

La tienda oficial de Samsung en Brasil también ofrece el S25 a R$ 3.998,95, una cifra alineada al valor promocional del retail. En ambos casos, el teléfono se vende en color azul marino y con garantía de 12 meses.

Por qué Brasil es clave para Samsung

Brasil es uno de los mercados más grandes para la marca en Sudamérica, y suele recibir primero los nuevos integrantes de la familia Galaxy. En eventos recientes, ejecutivos de Samsung señalaron que “la adopción de 5G y los métodos de pago digitales impulsaron la renovación de teléfonos en el país”, una tendencia que se nota especialmente los días de descuentos.

El Galaxy S25 busca ubicarse en la gama premium “más accesible”, una estrategia donde Samsung compite directamente con Motorola, Xiaomi y Apple. Con el descuento actual, el S25 se vuelve una alternativa fuerte para usuarios que quieren un teléfono nuevo con buena cámara, potencia y funciones de IA sin llegar al precio de un tope de gama tradicional.

Para aquellos argentinos que planean comprar en Brasil, el modelo aparece como una de las ofertas más sólidas del Black Friday 2025, especialmente para quienes priorizan la experiencia Samsung y el ecosistema Galaxy.