Black Friday: los 3 smartwatches más baratos de Samsung en Brasil

Los relojes inteligentes de Samsung volvieron a destacarse en el Black Friday brasileño con descuentos que atraen tanto a usuarios fitness como a quienes buscan funciones más completas. En este contexto, el segmento de smartwatch suma opciones que combinan diseño, sensores avanzados y baterías más duraderas, un combo que suele generar demanda durante estas fechas.

La línea de Samsung y las rebajas incluyen modelos como el Watch6 Classic LTE, con conectividad 4G, pantalla Super AMOLED de 1,47 pulgadas y sensores de salud integrados; la Galaxy Fit3, con autonomía de hasta 13 días; y el nuevo Watch8, que incorpora funciones de Galaxy AI y una pantalla de 3000 nits. Las tres alternativas aparecen con rebajas especiales en tiendas oficiales y retailers brasileños.

El Galaxy Watch6 Classic LTE es el modelo más completo de la lista. Viene con un Sensor BioActive que combina frecuencia cardíaca, ECG y análisis de composición corporal, sumado a monitoreo de sueño, detección de caídas y llamadas de emergencia. Incluye cristal de zafiro, cuerpo de acero inoxidable y una batería que llega al 45% en 45 minutos. Además, permite hacer llamadas, recibir notificaciones y pagar con Samsung Pay.

El Galaxy Fit3 , por su parte, apunta a quienes quieren un reloj liviano y práctico. Ofrece más de 100 modos deportivos, pantalla AMOLED de 1,6", funciones de sueño avanzadas, detección de caídas y resistencia al agua IP68/5ATM. Su precio cayó un 27% y hoy cuesta R$ 349 con Pix ($94,886 pesos argentinos).

image La opción más económica de Samsung en descuento por el Black Friday. Samsung

Finalmente, el Galaxy Watch8 aparece como la apuesta más moderna. Tiene pantalla de zafiro de 3000 nits, procesador de 3 nm, GPS de doble frecuencia, entrenador de carrera y todas las funciones de Galaxy AI. La tienda oficial de Samsung lo lista por R$ 1.799 con descuento ($489,112 pesos argentinos).

image Galaxy Watch8: el último modelo de Samsung. Samsung

Por qué el Black Friday impulsa las ventas tech

El Black Friday ya es uno de los eventos de consumo más fuertes del año en Brasil. Según datos oficiales de campañas anteriores, millones de usuarios usan Pix como método principal, algo que también empuja las ventas online de productos electrónicos. Los smartwatch suelen ser de los más buscados, sobre todo por la variedad de precios y la llegada de modelos nuevos cada temporada.

La combinación de promociones, cuotas sin interés y pagos digitales volvió a posicionar a Samsung como una de las marcas más elegidas en relojes inteligentes dentro del mercado brasileño. Entre modelos premium y alternativas más económicas, la marca cubre distintos perfiles, desde deportistas hasta usuarios que quieren un compañero de salud y notificaciones sin gastar de más.

Para quienes viajan o compran desde Argentina, los precios brasileños en smartwatch suelen ser competitivos, sobre todo pagando con Pix o aprovechando rebajas de retailers grandes. En este Black Friday 2025, los wearables de Samsung vuelven a quedar entre las mejores oportunidades de la región.