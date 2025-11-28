Por el Black Friday, lanzaron una promoción imperdible para las entradas de la Fiesta Provincial de la Cerveza

Godoy Cruz lanzó este viernes una oferta exclusiva en entradas para la nueva edición del festival, que tendrá lugar en el Hipódromo de Godoy Cruz.

La Fiesta Provincial de la Cerveza se realizará por segunda vez en el Hipódromo de Godoy Cruz.

La cuenta regresiva para la Fiesta Provincial de la Cerveza ya está en marcha. El 5, 6 y 7 de diciembre, mendocinos y turistas podrán disfrutar de tres jornadas de música, gastronomía y diversas propuestas en el Hipódromo de Godoy Cruz (Montes de Oca 1055).

El viernes 5, la fiesta arrancará a pura cumbia y cuarteto. Damas Gratis, la histórica banda de Pablo Lescano, será la encargada de abrir el festival. A ellos se sumarán La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, que aportarán la impronta inconfundible del cuarteto cordobés.

damas gratis Damas Gratis se presentará el día viernes 5 de diciembre. Archivo El sábado 6 quedará reservado para el rock. Ciro y Los Persas compartirán la noche con Piti Fernández y La Franela, en una jornada cargada de clásicos, energía rockera y nuevos cruces sonoros que prometen un show potente de principio a fin.

El domingo 7 cerrará con una mezcla explosiva de estilos. Cazzu, una de las voces más fuertes del trap argentino, dividirá escenario con Molotov y La Konga, mientras que DJ Mami pondrá el broche final con un set pensado para despedirse a puro baile.