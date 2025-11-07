Fiesta provincial de la Cerveza 2025: se confirmaron las bandas y artistas mendocinos que subirán al escenario

Desde la organización, se dieron a conocer las bandas y artistas mendocinos que tocarán durante la Fiesta Provincial de la Cerveza.

¿Cuáles serán las bandas mendocinas que estarán en la fiesta? / Prensa

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 comienza a tomar color y promete como en años anteriores hacer vibrar a Mendoza. La nueva edición se llevará a cabo nuevamente en Hipódromo de Mendoza y será el marco perfecto para tres días de festejo el 5, 6 y 7 de diciembre. En esta ocasión, comienza a cerrar la idea de todo lo que se vivirá durante los días de festejo.

Los mendocinos que tocarán en la Fiesta provincial de la Cerveza 2025 En el día de hoy, desde la organización del departamento de Godoy Cruz, dieron a conocer la lista completa de los artistas mendocinos que formarán parte del line up este año. Las bandas mendocinas elegidas son: Hidago y sus galácticos, El gremio tropical, Gastón Fernández, Brassass, Mambo, Sol Lorenzo, Lila, Destierra, La pandilla de la muerte, Somos más, Flaco Kev y Kratevas.

mendoza en la fiesta de la cerveza Las bandas mendocinas que estarán en la fiesta. Prensa Este año, todas esas bandas y artistas solistas de distintos puntos de Mendoza se unirán a una grilla de artistas nacionales que la romperán. El primer día estarán Eugenia Quevedo, LBC y Damas Gratis, para la segunda jornada llegará el momento del rock con Ciro y los persas, Piti Fernández y La Franela. Para terminar esta gran edición, llegará el momento de Molotov, Cazzu, Dj Mami y La Konga.

En el año 2024 el festival ofreció cuatro días a pura música y por el escenario pasaron Q' Lokura, La Konga, Ainda, Turf, Babasónicos, La Banda de Carlitos junto a Eugenia Quevedo, Los Tipitos, Kapanga, Las Pelotas y cerró María Becerra con un gran espectáculo.

fiesta de la cerveza Las entradas para la gran fiesta mendocina se encuentran disponibles para la compra a través de la plataforma Passline y ofrecen al público distintos combos pensados para disfrutar del evento con amigos o en familia. Sin embargo, en las últimas horas se revelaron las últimas novedades respecto a los precios.