Un vecino de Godoy Cruz creó el afiche oficial de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 ya tiene su imagen oficial, y detrás de ella hay una historia de talento local. El intendente Diego Costarelli encabezó la presentación del afiche ganador, que este año fue elegido por primera vez mediante un concurso abierto en el que participaron más de 110 propuestas.

El diseño seleccionado pertenece a Guillermo Daniel Rodríguez, vecino de Godoy Cruz , y será la pieza central de la identidad visual de la próxima edición del evento . “El concurso buscó que los vecinos se sintieran parte de la Fiesta más grande del oeste argentino”, destacó Costarelli durante la presentación.

El jefe comunal también subrayó la importancia de la participación ciudadana y del aporte creativo local para fortalecer la identidad cultural del municipio. Rodríguez expresó su alegría por haber sido elegido y por poder representar a su comunidad en un evento tan significativo: “Estoy muy feliz por ser parte de la Fiesta y agradezco la oportunidad que brinda Godoy Cruz de permitir que la gente participe y se identifique con el evento”.

El diseñador explicó que su objetivo fue transmitir alegría, tradición y el espíritu comunitario que caracteriza a la celebración cervecera. Para lograrlo, tuvo en cuenta tres pilares principales:

El concurso recibió más de 110 trabajos de creativos de toda la provincia. El jurado evaluó las propuestas según su originalidad, identidad visual y coherencia con los valores de la Fiesta Provincial de la Cerveza .

El comité evaluador estuvo integrado por representantes de las direcciones de Cultura y Comunicación Social de Godoy Cruz, de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo, además de diseñadores con reconocida trayectoria profesional.

En esta primera edición del certamen, Guillermo Daniel Rodríguez fue reconocido con un premio de $1.000.000, que incluye la cesión de los derechos de uso del diseño.

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: tradición, turismo y cultura

Con 18 ediciones ininterrumpidas, la Fiesta Provincial de la Cerveza se consolida como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Mendoza. Desde Godoy Cruz, promueve la industria cervecera, la creatividad local y el encuentro comunitario.

El afiche ganador acompañará todas las piezas de comunicación de la edición 2025, consolidando una identidad visual que transmite alegría, tradición y sentido de pertenencia.