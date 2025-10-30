Trabajaba en el cableado del trole, cayó al vacío y murió en Godoy Cruz

Un operario de 56 años murió durante la noche del miércoles tras caer al vacío mientras arreglaba el tendido eléctrico en Godoy Cruz.

Un trágico episodio tuvo lugar en Godoy Cruz durante la noche de este miércoles, cuando un hombre de 56 años cayó al vacío mientras trabajaba en el mantenimiento del los cables de la línea de troles. A pesar de recibir la asistencia del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) el trabajador murió en el lugar.

Según la reconstrucción del hecho, a minutos de la medianoche, la víctima fatal perdió el equilibrio y cayó a 10 metros de altura desde la caja elevadora que lo acercaba al cableado, ubicado sobre el cruce de las calles San Martín Sur y Cipolletti.