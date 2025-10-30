Video impactante: un joven hacía "wheelie" con la moto, atropelló a una jubilada y está en grave estado

El hecho ocurrió este domingo por la noche en la localidad bonaerense de Colón, cuando un joven de 18 años que realizaba maniobras imprudentes con su moto atropelló a una jubilada de 74 años.

Un impactante e indignante accidente conmocionó a la localidad bonaerense de Colón el domingo por la noche. Un joven de 18 años que realizaba “wheelie” —una maniobra peligrosa que consiste en levantar la rueda delantera de la moto mientras se circula— atropelló a una mujer jubilada de 74 años y está en grave estado.

Así fue la secuencia del violento accidente Accidente El siniestro ocurrió alrededor de las 20 en la intersección de las calles 17 y 47, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa al motociclista conduciendo una Keller 110 cc negra a alta velocidad y realizando maniobras imprudentes antes de impactar violentamente contra la víctima, que caminaba junto a otra mujer.

Según testigos del hecho, el joven habría cruzado el semáforo en rojo. Además, los medios locales informaron que la calle estaba parcialmente cerrada por la jornada electoral, lo que podría haber contribuido al riesgo de la maniobra.

La mujer atropellada quedó inconsciente sobre el asfalto tras el golpe. Vecinos y transeúntes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, que trasladaron a la víctima al Hospital Municipal, donde permanece internada en terapia intensiva y en estado crítico.

El conductor, en tanto, sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, fue detenido por orden de la UFI y J Descentralizada N° 2 de Colón, que caratuló la causa como “lesiones culposas agravadas”. Este lunes fue indagado por la fiscalía, que también ordenó el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad y la recolección de pruebas en la zona del impacto.