Cuál es la principal hipótesis sobre el caso del joven que apareció muerto en un arroyo de Ezeiza

El martes, Nicolás Tomás Duarte fue hallado sin vida en el arroyo Aguirre. La familia sospecha de un robo.

El martes por la tarde, la Policía encontró el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte (18), el joven que había desaparecido el sábado pasado tras salir de un boliche en Ezeiza. La familia del joven sospecha que podría haber sido víctima de un robo.

Duarte había sido visto por última vez cuando salió del boliche “Egipto”, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral, en Tristán Suárez. El martes, tras un intenso operativo en el que participaron bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones, efectivos de la Policía Bonaerense hallaron su cuerpo en el arroyo Aguirre.

Cuál es la hipótesis que maneja la Justicia La principal línea de investigación que siguen los investigadores es que el joven estaba alcoholizado. Por lo tanto, mientras caminaba bajo la lluvia, se resbaló, cayó al arroyo y murió ahogado. Luego, la corriente lo arrastró hacia el punto donde fue hallado.

El último video de Duarte Una cámara de seguridad captó al joven que vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color, caminando por una calle de tierra.