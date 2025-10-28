Encontraron el cuerpo del joven que había desaparecido en plena tormenta en Ezeiza

Se trata de Nicolás Tomás Duarte (18), quien había desaparecido el sábado pasado tras salir de un boliche durante la tormenta.

Una cámara de seguridad lo captó caminando por una calle de tierra.

Este martes por la tarde, la Policía encontró el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte (18), el joven que había desaparecido el sábado pasado tras salir de un boliche en Ezeiza.

Duarte había sido visto por última vez cuando salió del boliche “Egipto”, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral, en Tristán Suárez.

En las últimas horas, tras un intenso operativo en el que participaron bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones, efectivos de la Policía Bonaerense hallaron su cuerpo en el arroyo Aguirre, en Ezeiza.

El último video del joven Una cámara de seguridad captó al joven que vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color, caminando por una calle de tierra.