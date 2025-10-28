Declaró "Señor J", el presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela

Se trata de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, quien ya estaba preso en la Alcaldía Cavia, en una causa por narcotráfico e iba a ser extraditado a Perú.

Este martes, “Señor J”, quien está señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quienes fueron torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela, declaró ante el fiscal Adrián Arribas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Joseph Freyser Zabaleta Cubas negó conocer a los detenidos por los asesinatos de las chicas.

Quién es “Señor J” Cubas ya se encontraba preso en la Alcaldía Cavia, en Palermo, en una causa por narcotráfico e iba a ser extraditado a Perú. Sin embargo, tras ser imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”, su derivación está en pausa.

El testimonio que complicó a “Señor J” La situación de Cubas se complicó luego de que una mujer, que está privada de su libertad por delitos de narcotráfico, haya brindado la testimonial bajo identidad reservada. En su declaración, señaló que los otros diez detenidos respondían a “Señor J” y que él habría ordenado las torturas y los asesinatos desde su celda.

Señor Jota triple crimen NA Además, Celeste Guerrero, otras de las detenidas, confirmó la implicancia de “Señor Jota”, a quién se refirió como “Papá”. “Todos decían que ‘Papá’ era el reporonga y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes”, declaró.